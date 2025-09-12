السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ملتقى الشارقة للسرد يختتم فعاليات الدورة 21 في القاهرة

جانب من فعاليات الدورة
12 سبتمبر 2025 17:28

القاهرة (الاتحاد)
اختتم ملتقى الشارقة للسرد أعمال الدورة الحادية والعشرين التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مدى يومين، تحت عنوان «الرواية والذكاء الاصطناعي»، وشهدت مشاركة أكثر من 60 مبدعاً من روائيين وأكاديميين ونقّاد مصريين وعرب.
يأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويركّز على المجال النقدي في السرد بكل أنواعه الإبداعية.
أقيم حفل ختام الملتقى في مقر المجلس الأعلى للثقافة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ود.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير الملتقى، وحسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر، وعدد كبير من النقاد والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال السرد.
وقام العويس والقصير يرافقهما العزازي بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الملتقى، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء الإبداعي.
وأشاد مشاركون في الملتقى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة في دعم الثقافة العربية، مؤكدين أن مبادراتها المتنوعة تجعلها منارة للإبداع في العالم العربي، كما أن رعايتها للمبدعين وتعزيز المشهد الإبداعي تجعلها نموذجاً يحتذى به.
كما رأوا في استضافة مصر لهذا الملتقى فرصة لتعزيز الروابط الثقافية، معتبرين في الوقت نفسه أن ملتقى الشارقة للسرد يوفّر منصة لتعميق الحوار الأدبي والنقدي ونقل الخبرات بين الكتّاب من مختلف البلدان، كما ثمّنوا عنوان الدورة الحالية الذي ألقى الضوء على موضوع ثقافي بارز يتصل بالتحديات التي تواجه مستقبل الكتابة.

أخبار ذات صلة
مبدعون ونقاد في«ملتقى الشارقة للسرد» بالقاهرة
«الفانوس» يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي
ملتقى الشارقة للسرد
دائرة الثقافة في الشارقة
القاهرة
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©