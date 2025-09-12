ملتقى الشارقة للسرد يختتم فعاليات الدورة 21 في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

اختتم ملتقى الشارقة للسرد أعمال الدورة الحادية والعشرين التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مدى يومين، تحت عنوان «الرواية والذكاء الاصطناعي»، وشهدت مشاركة أكثر من 60 مبدعاً من روائيين وأكاديميين ونقّاد مصريين وعرب.

يأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويركّز على المجال النقدي في السرد بكل أنواعه الإبداعية.

أقيم حفل ختام الملتقى في مقر المجلس الأعلى للثقافة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ود.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير الملتقى، وحسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر، وعدد كبير من النقاد والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال السرد.

وقام العويس والقصير يرافقهما العزازي بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الملتقى، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء الإبداعي.

وأشاد مشاركون في الملتقى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة في دعم الثقافة العربية، مؤكدين أن مبادراتها المتنوعة تجعلها منارة للإبداع في العالم العربي، كما أن رعايتها للمبدعين وتعزيز المشهد الإبداعي تجعلها نموذجاً يحتذى به.

كما رأوا في استضافة مصر لهذا الملتقى فرصة لتعزيز الروابط الثقافية، معتبرين في الوقت نفسه أن ملتقى الشارقة للسرد يوفّر منصة لتعميق الحوار الأدبي والنقدي ونقل الخبرات بين الكتّاب من مختلف البلدان، كما ثمّنوا عنوان الدورة الحالية الذي ألقى الضوء على موضوع ثقافي بارز يتصل بالتحديات التي تواجه مستقبل الكتابة.