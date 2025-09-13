مركز جمعة الماجد يسلط الضوء على إسهامات المستعرب الإسباني غايانغوس

دبي (الاتحاد)



نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، محاضرة افتراضية بعنوان: «المستعرب الإسباني باسكوال دي غايانغوس وأثره في الدراسات الأندلسية بإنجلترا»، قدّمتها الدكتورة رشا الخطيب، أستاذ مساعد في جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتطرّقت المحاضرة إلى كتابات غايانغوس التي نشرها باللغة الإنجليزية في إنجلترا خلال الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، بهدف استكشاف تأثيره في الدراسات الأندلسية ضمن الاستشراق الإنجليزي، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالتراث الأندلسي وإدراك قيمته ومكانته في تاريخ إسبانيا.

كما عرضت الدكتورة الخطيب أبرز محطات حياة غايانغوس ومكانته في حركة الاستعراب الإسباني، مبيّنة إسهاماته باللغة الإنجليزية حول إسبانيا وماضيها العربي - الإسلامي أثناء إقامته في إنجلترا، حيث كرّس حياته لإعادة الوشائج بين إسبانيا وماضيها الإسلامي. وأشارت إلى أن أعماله اتّسمت بالتنوع والغزارة، لكنها لم تُحدث أثراً بارزاً في توجيه المستشرقين الإنجليز نحو الدراسات الأندلسية آنذاك.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من الحضور الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة، أجابت عنها الدكتورة الخطيب.