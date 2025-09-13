الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يسلط الضوء على إسهامات المستعرب الإسباني غايانغوس

جانب من المحاضرة الافتراضية (من المصدر)
14 سبتمبر 2025 01:42

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، محاضرة افتراضية بعنوان: «المستعرب الإسباني باسكوال دي غايانغوس وأثره في الدراسات الأندلسية بإنجلترا»، قدّمتها الدكتورة رشا الخطيب، أستاذ مساعد في جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتطرّقت المحاضرة إلى كتابات غايانغوس التي نشرها باللغة الإنجليزية في إنجلترا خلال الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، بهدف استكشاف تأثيره في الدراسات الأندلسية ضمن الاستشراق الإنجليزي، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالتراث الأندلسي وإدراك قيمته ومكانته في تاريخ إسبانيا.
كما عرضت الدكتورة الخطيب أبرز محطات حياة غايانغوس ومكانته في حركة الاستعراب الإسباني، مبيّنة إسهاماته باللغة الإنجليزية حول إسبانيا وماضيها العربي - الإسلامي أثناء إقامته في إنجلترا، حيث كرّس حياته لإعادة الوشائج بين إسبانيا وماضيها الإسلامي. وأشارت إلى أن أعماله اتّسمت بالتنوع والغزارة، لكنها لم تُحدث أثراً بارزاً في توجيه المستشرقين الإنجليز نحو الدراسات الأندلسية آنذاك.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من الحضور الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة، أجابت عنها الدكتورة الخطيب.

أخبار ذات صلة
فن.. «تواصل الأجيال»
«فلاسفة الحب».. قراءة في «سر العاطفة»
مركز جمعة الماجد
المملكة الأردنية الهاشمية
الثقافة
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©