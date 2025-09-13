استشراف التحديات والمخاطر.. الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري

محمد عبدالسميع



ربما تحتاج البشرية إلى كتب في موضوع الذكاء الاصطناعي، وتناول المرحلة الجديدة لهذه التقنية وتأثيرها على البشرية، وقد كنّا قبل سنوات قليلة أمام كتاب «عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري»، الذي صدر سنة 2021، وقام على تأليفه كلٌّ من: هنري كيسنجر، إيريك شميت، ودانييل هوتنلوشر، وترجمه أحمد حسن.

ميزة هذا الكتاب أنه كان استشرافياً، وحصيلة مؤتمر ووجهات نظر مهمة لتطوير خوارزميات جديدة في الهندسة والكمبيوتر، واستشراف لتدخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء في الحياة، وموقف البشرية من هذا الذكاء الاصطناعي. فهل ستؤمن البشرية بحتمية العمل مع هذا الذكاء الاصطناعي، أم هل ستعمل على الالتزام بتقييده وهو يدخل في كل شيء، أم هل ستذهب إلى الاستفادة من مزاياه في الصحة وفي البيولوجيا والهزات والكوارث الطبيعية، وما إلى ذلك؟!

والكتاب، ومن طبيعة الأسماء المشاركة فيه، يحمل قيمة مهمة، وينتمي إلى حقل أدبيات الفكر العلمي والدراسات المستقبلية، كما يتفهم مؤلفوه حتميّة التكنولوجيا وموضوع الفكر الإنساني الذي نحن سائرون فيه لا محالة.

ينقسم الكتاب إلى فصول مدعّمة برؤى مهمة، حتى إنّه تناول شكل الحروب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وكذلك حقول الصحة والبيولوجيا والفضاء والتطبيقات، ولذلك فهو من الكتب التي تقرأ المرحلة بشقيها: التحوّطي التحذيري، وأيضاً القناعة بأننا سوف نسير في ركاب هذا الذكاء الاصطناعي، ولا بدّ من فهم طبيعة العلاقة بين الذكاء والإنسان، كمسألة لاتزال محيّرة ومدار قراءة وبحث على مستوى وسائل التواصل وفي المؤتمرات والقراءات والندوات وما إلى ذلك، إذ تنادت الجهات المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث إلى قراءة تطور الحياة في ظل الذكاء الاصطناعي في علوم متنوعة. كما يقرأ هذا الكتاب مدى قابلية الذكاء لأن يقف عند مرحلة معينة أو يتخللنا في كل المراحل المقبلة، ومفاصل الحياة.

ويكتسب الكتاب أهميته من شهرة مؤلفيه الثلاثة، كمزيج من العلم والفكر والسياسة والدرجات العلمية، إذ كان هدفهم قراءة المجتمع البشري وهذه الحتمية التي أشرنا إليها في علاقتنا التي ستتغير في المعرفة والسياسة وعلى مستوى المجتمعات، باعتبار الذكاء الاصطناعي سيقدم مفاجآت مذهلة وتقدماً غير مسبوق في تاريخ البشرية.





وفي الكتاب، سنلمس مصطلحات من مثل الشراكة الجديدة بين الإنسان والآلة، خصوصاً أنّ الآلة سارت مع الإنسان تاريخياً في تطور نظرته للحياة واستخدام تقنيات جديدة، فكان الإنسان هو من يحدد عمل هذه الآلة، وربما يوقفها عند حد معين.

ولكنّ هذه التجربة الجديدة في الذكاء الاصطناعي هي حالة فريدة وجديدة ولافتة، وتضعنا أمام آفاق أوسع، ولذلك علينا أن نكون موضوعيين في فهمنا أو تفهمنا لميزات هذا المتغير الذي جاء على ركام من تطور البشرية في فهم الكون والواقع وعلاقة العقل أيضاً بهذا الواقع. فهل نحن مستعدون لهذا الذكاء؟ وكيف ستكون قيمة المفاهيم الفلسفية والإنسانية والمؤسسات المجتمعية أمام هذا الذكاء؟ خصوصاً ونحن نقرأ رحلة العقل البشري عبر عصور ماضية أسست لهذا الذكاء الذي نحن عليه اليوم.



كتاب مهم

والكتاب الذي كان الأكثر مبيعاً، هو كتاب مهم في مواضيع التكنولوجيا والفكر الإنساني وتطور العلم والمنصات الشبكية العالمية والأمن والنظام العالميين، والذكاء الاصطناعي والمستقبل، الذي نحن مقبلون عليه، فنحن بانتظار ما ستكشف عنه عقول وأدمغة المهندسين والخوارزميات والبرمجيات في هذا المجال.