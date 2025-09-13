بين الرقمي والورقي.. دور النشر إلى أين؟

هزاع أبوالريش



في ظل التطور التقني المتسارع وانشغال أغلب القرَّاء بالوسائط الرقمية الحديثة، والإصدارات الإلكترونية، أين تقف دور النشر؟ وما الذي استفادته من وجود الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها في نقل المعرفة وتوسيع حلقة جماهيريّتها، وما الجاهزية لديها لأن تظل وتستمر وسط هذه التحديات الراهنة التي تمر بها؟.

في حديثنا مع عدد من أصحاب ومسؤولي دور النشر المحلية طرحنا أسئلة حول ما يواجهونه بسبب التطور المتسارع في مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي، ومدى تأثير ذلك على أعمالهم في قطاع النشر.





بداية يقول جمال الشحي، كاتب وناشر، مؤسّس دار كتَّاب للنشر والتوزيع: «تواجه دور النشر المحلية تحديات واضحة مع تغيّر عادات القراء وتزايد حضور المحتوى الرقمي. فبعض الدور بدأت تواكب هذا التحول، بينما مازالت أخرى تتمسّك بالأساليب التقليدية. ولا ننكر أن الذكاء الاصطناعي دخل المشهد، ولكن بخطوات محدودة، مثل تحليل اهتمامات القراء أو دعم الحملات التسويقية والترويجية ودقيق النصوص ومراجعتها، وأحياناً في تسريع عمليات النشر، لكنها محاولات مازالت جزئية وبطيئة. المستقبل يتوقف على قدرة دور النشر على تبنّي التحول الرقمي بجرأة، والنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية للاستمرار والتجديد في الحراك الثقافي».





تقلبات الأسواق

وتقول الدكتورة نهى فران، باحثة وأكاديمية، صاحبة مؤسسة التفكير فنياً،: «دور النشر أمام تحديات اقتصادية وسوقية تتمثل في تقلبات الأسواق، وتنافس الوسائط الرقمية، وتنوع أنماط استهلاك المعلومات، وتدفع هذه المعطيات إلى تطوير نماذج أعمال مرنة تجمع بين النشر التقليدي والرقمي، وابتكار استراتيجيات تسعيرية ديناميكية، وإدارة حقوق فكرية متعددة، إلى جانب استثمار الفعاليات الثقافية لتعزيز حضور العلامة التجارية وبناء قاعدة قراء متفاعلين ومخلصين. وإن كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر أدوات مساندة لإدارة الإنتاج، وتحليل سلوكيات القراء، والتنبؤ باتجاهات الطلب، مما يتيح تحسين توزيع الموارد وتصميم منصات تفاعلية تقدم تجارب متخصّصة. في المقابل، يمثل الإبداع البشري الركيزة الأساسية للعملية الثقافية، حيث يتجسّد النقد والخيال والرؤية المبتكرة في الكتابة والفكر والفن، وهي العناصر التي تمنح المحتوى الثقافي قيمته وتأثيره المستدام».



احتواء التحول

ويوضح، الكاتب محمد نور الدين، مؤسس دار نبطي للنشر والتوزيع، أنه مع اتساع دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واندفاع العالم للرقمنة، تبرز مسؤولية دور النشر في احتواء هذا التحول. فالذكاء الاصطناعي ليس خصماً، بل فرصة عظيمة لتقديم الكتب الورقية بشكل أكثر قرباً من القارئ الذي ضيّعه زحام الحياة اليومية.

ويضيف: «بقدر ما تجذبنا التكنولوجيا إلى السرعة، لا يزال الكتاب الورقي ملاذاً يمنحنا البطء الذي نصغي فيه لأنفسنا، ويشجعنا على التأمل والتفكر. وقد تتغيّر الأساليب، وتتجدّد الأدوات، ودور النشر تظل تبحث في أعماق القرّاء عن احتياجاتهم، وترسم الجسور بين الورق والتقنية، بين الحلم والواقع. ويشير نور الدين إلى أن الذكاء الاصطناعي صار حاضراً في تحليل التوجهات واقتراح الكتب ومساعدة الكتّاب في التحرير وفتح أفق الترجمة والنشر، وأيضاً في الرسم والإخراج لكن يبقى الأهم أن يحافظ الناشر على روح الكتاب الورقي: خصوصية التجربة، رائحة الورق، وضجيج الأفكار الحرّة».

‏‎ويبيّن نور الدين: «الناشر الناجح هو الذي يصون الهوية ويجاري التقدم، ويوفّر كتاباً يلمس مشاعرنا، مهما تغيرت الأيام والوسائل».



البقاء والاستمرارية

ويقول هاشم الوالي، مؤسّس قمة للنشر والتوزيع: «دون تردد أقولها من واقع أعيشه، لم أجد دور نشر تعمل بنظام التسجيل الإلكتروني للكتاب ومازالت معتمدة على النظام التقليدي، والاهتمام بالظهور والبروز لاختيار الناشرين تاركة المواكبة في هذا العالم الافتراضي من حيث توظيف الكتاب إلى عملية إصدار صوتي بسبب انشغال القراء في أمور الحياة، وضغوطاتها مما يعيق أحياناً كثيرة فترة القراءة المتعارف عليها، ولوحظ من خلال ذلك أن هناك من يسأل بصورة متكررة عن توفر كتاب معين إلكترونياً فتكون الإجابة دوماً أو غالباً بكلمة «للأسف لا»، إذاً هناك قصور من عدم فهم الواقع الحال والتنبؤ بأن المستقبل سيكون إلكترونياً، لأن الوضع الحالي يفرض هذا التطور على الجميع بحكم البقاء والاستمرارية بكل احترافية وتميّز».