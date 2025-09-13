انطلاق «كونغرس العربية» في أبوظبي اليوم

سعد عبد الراضي



تحت شعار «إعادة تخيّل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور»، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي الدورة الرابعة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على مدى يومين، ليكون بمثابة احتفاء شامل باللغة العربية وتجلياتها الثقافية، ونافذة تطل منها على العالم عبر مسارات الإبداع المختلفة.

يأتي هذا الحدث تأكيداً لدور أبوظبي في ترسيخ مكانة الثقافة العربية، وتعزيز حضورها في المشهد الدولي كقوة ناعمة قادرة على المزج بين الأصالة وروح العصر. وينطلق البرنامج بكلمة رئيسة للدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ثم تتوالى الجلسات الحوارية لتطرح قضايا متّصلة بالإبداع العربي في ملامحه القديمة والحديثة، من أبرزها: حكايتهن: نساء يعِدن صياغة الإبداع العربي، ومن صاحب القصة؟ وصولاً إلى قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي.





كما تفتح النقاشات أبوابها أمام موضوعات شائكة، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) بالعربية، والكتب الصوتية وآفاقها في السوق العربي، فضلاً عن مناظرة فكرية حول القيمة الأدبية في مؤلفات الخيال العربي، وجلسة تراثية بعنوان الماضي من منظور رقمي تستحضر تاريخ المخطوطات من زاوية إبداعية.

وإلى جانب الحوارات، يقدّم الكونغرس ورش عمل ومسارات لبناء القدرات المهنية، بالتعاون مع مؤسسات إقليمية وعالمية، تغطي مجالات تشمل صناعة المحتوى الرقمي، الإبداع في كتابة السيناريو، تطوير الألعاب، واستراتيجيات الإعلام، مع حضور خبراء بارزين من شركات مثل «أمازون» و«ويب سيرفيسز» (AWS).

بهذا التنوع، يوفّر المؤتمر فضاءً جامعاً يجمع المبدعين والرواد والأكاديميين وصنّاع القرار الثقافي، ليؤكد أن «العربية» ليست لغة ماضٍ فقط، بل أفق حاضر ومستقبل، قادرة على المنافسة في ميادين الإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية.



مرحلة مفصلية

في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد الثقافي»، يقول الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «مع انطلاق كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025 بصورته الجديدة، نعيش مرحلة مفصلية في إعادة فهمنا للإبداع العربي ودوره الحيوي في الاقتصاد والثقافة. التحول إلى صيغة مستقلة، مع توسيع نطاق التركيز ليشمل الصناعات الإبداعية كافة، ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية أبوظبي الطموحة لبناء اقتصاد معرفي متكامل يضع الثقافة والابتكار في قلب التنمية الوطنية».

ويضيف: «تؤكد الاتجاهات العالمية أن الطلب على المحتوى بلغات العالم المختلفة آخذ في الارتفاع بشكل واضح، وأن الإبداع العربي قادر على تقديم مساهمات نوعية في هذا المجال. ومع ذلك، يظل التحدي الحقيقي كامناً في تحويل هذا الإبداع إلى قيمة اقتصادية مستدامة، عبر تمكين المواهب وتوفير البنية التحتية الملائمة، وخلق بيئة تشجع على الابتكار والتجريب، دون المساس بجوهر الثقافة العربية الأصيلة».



فرصة وتحدٍّ

عن الذكاء الاصطناعي الذي يوليه برنامج الكونجرس أولوية خاصة يقول د. علي بن تميم: «يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، اليوم، فرصةً وتحدياً في الوقت ذاته. هذه الأدوات، مع تأكيد أنها أدوات عظيمة تمكننا من إنتاج المحتوى بسرعة وكفاءة غير مسبوقة، إلا أنها تفتح باب التساؤل حول حماية حقوق المبدعين، وضمان جودة الأعمال الإبداعية. نحن بحاجة إلى أطر تنظيمية متوازنة تحمي الملكية الفكرية، وتحوّل هذه التقنيات إلى محفزات لتعزيز الإنتاج والإبداع».

وفيما يخص انعكاس الصناعات الإبداعية علي الاقتصاد الوطني، يقول علي بن تميم: «على مستوى الاقتصاد الوطني، تؤكد الأرقام أهمية الصناعات الإبداعية كركيزة للنمو المستدام. التوسع في البنية التحتية، مثل منطقة السعديات الثقافية و(ياس باي) مجمع ياس للإبداع، إلى جانب البرامج الداعمة للمواهب مثل التأشيرة الإبداعية، يعزز من قدرة الإمارات وأبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً يجمع بين الثقافة والاقتصاد والابتكار. هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس إدراكنا العميق أن الإبداع محرك اقتصادي حقيقي ورافد أساسي للتوظيف والتنمية».

ويضيف: «من وجهة نظري، يكتمل التركيز على المدن والمرافق، حين يترافق مع بناء منظومة متكاملة لدعم المبدعين العرب، تبدأ من التعليم الفني والإبداعي، مروراً بالتدريب الاحترافي، ووصولاً إلى شبكات التواصل العالمية. هذا النهج يعزز الاقتصادات الإبداعية، ويرسّخ الهوية الثقافية العربية، ويمنحها حضوراً عالمياً مؤثراً».



منصة عالمية

عن رأيه في الحدث وتأثيراته، يقول رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «أرى في كونغرس 2025 فرصة فريدة لتأكيد مكانة أبوظبي منصةً عالمية للإبداع العربي، تجمع بين الخبرة المحلية والرؤية الدولية، وتتيح تبادل التجارب وبناء شراكات استراتيجية. هذا الحدث ليس ملتقى ثقافياً فحسب، إنما منصة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي العربي، وتعزيز حضور اللغة والثقافة العربية في صناعة المحتوى العالمي».

ويضيف: «في النهاية، إن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الفعاليات أو حجم الاستثمارات، بل بمدى قدرتنا على تمكين المواهب، واستدامة الإبداع، وربط الثقافة بالاقتصاد. هذا التكامل بين الإبداع والتخطيط الاستراتيجي هو ما يميز أبوظبي ويجعلها مركزاً عالمياً ونموذجاً يحتذى به في دعم الاقتصاد الإبداعي العربي على المدى الطويل».



احتفاء شامل

