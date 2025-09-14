الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ساعة أبل.. تراقب ضغط دمك وتحذّرك من السكتة القلبية

14 سبتمبر 2025 09:16

في خطوة لافتة بعالم التكنولوجيا الصحية، أعلنت شركة أبل أن ميزة جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم عبر ساعة أبل ستنطلق الأسبوع المقبل، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.


 

الميزة ستتوفر في أكثر من 150 دولة، وتعتمد على مستشعر القلب البصري لتحليل استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب خلال 30 يومًا. وفي حال رصد مؤشرات على ارتفاع ضغط الدم المزمن، ستنبه الساعة المستخدم وتشجّعه على مراجعة الطبيب.

الأداة ستكون متاحة على أحدث طرازات الساعة، من Series 9 وحتى Ultra 3، وقد طُوّرت اعتمادًا على تعلم آلي متقدّم وبيانات جمعت من دراسات شملت أكثر من 100 ألف شخص.

ويأتي هذا التحديث في وقت يعاني فيه نحو 1.3 مليار إنسان حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، أحد أخطر مسببات السكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى، ما يجعل ابتكار أبل خطوة قد تُغيّر شكل الرعاية الصحية المستقبلية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السكتة القلبية
ضغط الدم
أبل
