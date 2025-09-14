الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

علماء صينيون يطورون "غراء عظمي" يصلح الكسور خلال 3 دقائق فقط

14 سبتمبر 2025 10:14

أعلن فريق بحثي في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين عن ابتكار طبي جديد يتمثل في "غراء عظمي" قادر على معالجة الكسور وتركيب الشظايا العظمية خلال ثلاث دقائق فقط، في خطوة وُصفت بأنها اختراق علمي في عالم جراحة العظام.

وحسب ما أفاد موقع NDTV، يحمل المنتج اسم Bone-02، واستلهم رئيس الفريق الطبي، الدكتور لين شيانفِـنغ، فكرته بعد ملاحظته الطريقة التي تلتصق بها المحار بجسور تحت الماء. وأوضح أن هذا الغراء يتميز بقدرته على التثبيت السريع والدقيق حتى في بيئة غنية بالدم، مع ميزة إضافية كونه يُمتَص طبيعياً من الجسم أثناء عملية الالتئام، ما يلغي الحاجة إلى عمليات جراحية لاحقة لإزالة المسامير أو الصفائح المعدنية.

وبحسب الاختبارات المعملية، تمكن الغراء من تحقيق قوة ربط تفوق 400 رطل، وقوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال، وقوة ضغط تقارب 10 ميغاباسكال. كما أظهرت التجارب على أكثر من 150 مريضاً نتائج ناجحة، ما يعزز احتمالية أن يصبح بديلاً للزرعات المعدنية التقليدية التي تُستخدم في تثبيت العظام.

يُذكر أن محاولات تطوير مواد لاصقة عظمية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت بسبب مشاكل في التوافق الحيوي. أما الابتكار الصيني الجديد فقد يفتح الباب أمام مستقبل طبي يقلل من المضاعفات والالتهابات ويختصر زمن العمليات الجراحية.



إسلام العبادي(أبوظبي)

العلماء
الصين
العظام
