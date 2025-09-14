«مجلس الفكر والمعرفة» يناقش جدلية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري

العين (وام)



ناقش أعضاء مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، عبر جلسة حوارية فكرية تحت عنوان «من يكتب؟ ومن يقرأ؟ جدلية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري». وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن الإبداع الإنساني سيبقى جوهر العملية الثقافية والفكرية، فيما يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساندة ومكملة للتجربة الإنسانية.

وأشارت إلى أن العلاقة المثالية بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري يجب أن تقوم على التكامل، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في دعم العقل البشري، من خلال مهام المساندة، عبر خوارزمياته وسرعته الفائقة في البحث وجلب وتحليل وتصنيف المعارف المختلفة.

وطرحت في ختام مداخلتها تساؤلين للنقاش حول الرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتجارب الحضور معه، مؤكدة أن العلاقة معه تكاد تتجاوز مرحلة الانبهار إلى مرحلة الوعي لتبدأ مرحلة التكامل الحقيقي بينهما، دون أن يفقد العقل البشري مكانته في العملية الإبداعية والابتكارية. وأجمع المشاركون في الجلسة على أن الذكاء الاصطناعي لا يُغذّي المشاعر ولا ينوب عنها، وإنما يتعامل بالمنطق بعيداً عن العواطف، ويمكن أن يكون صديقاً وفياً في منح المعلومة إذا أحسن الفرد طرحها.