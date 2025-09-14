الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مجلس الفكر والمعرفة» يناقش جدلية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري

ملصق الجلسة الحوارية (وام)
15 سبتمبر 2025 01:57

العين (وام)

ناقش أعضاء مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، عبر جلسة حوارية فكرية تحت عنوان «من يكتب؟ ومن يقرأ؟ جدلية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري». وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن الإبداع الإنساني سيبقى جوهر العملية الثقافية والفكرية، فيما يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساندة ومكملة للتجربة الإنسانية.
وأشارت إلى أن العلاقة المثالية بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري يجب أن تقوم على التكامل، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في دعم العقل البشري، من خلال مهام المساندة، عبر خوارزمياته وسرعته الفائقة في البحث وجلب وتحليل وتصنيف المعارف المختلفة.
وطرحت في ختام مداخلتها تساؤلين للنقاش حول الرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتجارب الحضور معه، مؤكدة أن العلاقة معه تكاد تتجاوز مرحلة الانبهار إلى مرحلة الوعي لتبدأ مرحلة التكامل الحقيقي بينهما، دون أن يفقد العقل البشري مكانته في العملية الإبداعية والابتكارية. وأجمع المشاركون في الجلسة على أن الذكاء الاصطناعي لا يُغذّي المشاعر ولا ينوب عنها، وإنما يتعامل بالمنطق بعيداً عن العواطف، ويمكن أن يكون صديقاً وفياً في منح المعلومة إذا أحسن الفرد طرحها.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للتنقل" يطلق أول تشغيل تجريبي لمركبات توصيل ذاتية القيادة في الإمارة
"أدنوك للإمداد والخدمات" تطبّق تقنية ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات الموانئ البترولية
مجلس شما محمد للفكر والمعرفة
شما بنت محمد بن خالد آل نهيان
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©