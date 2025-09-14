«ثقافة أبوظبي» تُطلق مبادرة رائدة لإنشاء مكتبة عربية رقمية شاملة

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«أمازون»، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، أحدث مبادراته لإنشاء مكتبة عربية رقمية شاملة.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه خلال «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»، إلى توفير آلاف الكتب الصوتية والإلكترونية باللغة العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال التعاون مع ناشرين من مختلف أرجاء المنطقة، مما يشكّل تطوراً رائداً في انتشار الأدب والمحتوى العربي والوصول إليه عالمياً.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثّل هذه الشراكة محطة متقدّمة في مهمتنا للاحتفاء بروائع الأدب العربي ودعم لغتنا العربية وتعزيز هويتنا الوطنية. من خلال الدور المؤثر الذي تؤدّيه منصات أمازون العالمية بالتوازي مع الخبرات والكفاءات التخصصية التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نحن نخلق بوابة رائدة للقراء في كل مكان لتجربة عمق وتنوع اللغة والمحتوى العربي. إنها خطوة محورية نحو تضمين الثقافة العربية والإبداع في الحوار الثقافي العالمي، مما يضمن استمرارها في الازدهار لأجيال قادمة».

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «اللغة العربية ركيزة ثقافتنا وهويتنا، فهي تحمل قروناً من المعرفة والإبداع والتواصل. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نسعى للاحتفاء بهذا الإرث الغني وتوسيع نطاق الوصول إليه. لقد بدأت «أمازون» كوجهة للكتب، واليوم نوحّد متاجرنا وحلول إعلانات «أمازون» و«أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) لإنشاء أضخم مكتبة عربية رقمية على «أمازون». نحن نجمع بين التكنولوجيا والثقافة لإلهام القرّاء والمبدعين في العالم العربي، ومشاركة جمال العربية على مستوى العالم».

وبموجب هذا التعاون، ستطلق «أمازون» واجهة متجر مخصصة تتيح لملايين العملاء اكتشاف الأدب العربي والمحتوى الثقافي في مكان واحد والتفاعل معه. وبالاستفادة من حلول إعلانات «أمازون» (Amazon Ads) وإمكانات الحوسبة السحابية عبر «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، إلى جانب خبرة المركز في النشر ورسالته الثقافية، ستعرض المنصة أعمالاً أدبية من مختلف أنحاء العالم العربي.

تدعم هذه المبادرة مهمة مركز أبوظبي للغة العربية المتمثلة في تعزيز القراءة باللغة العربية عالمياً، وضمان حفظ التراث العربي وإتاحته، وجذب الأجيال الجديدة من خلال صيغ قراءة حديثة تشمل «كيندل» و«أوديبل». ومع وجود أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية حول العالم، يستهدف المشروع جمهوراً واسعاً داخل المنطقة العربية وفي مجتمعات المهجر.

ستروج «أمازون» لهذه العناوين عبر قنواتها الواسعة في التسويق والتوزيع، بما يضمن وصولها إلى ملايين القرّاء حول العالم. وإلى جانب توسيع الوصول إلى الأدب العربي، تفتح المبادرة آفاقاً جديدة أمام الناشرين والمؤلفين العرب للتواصل مع جمهور عالمي أوسع.

كما سيوفر البرنامج دعماً فنياً وتشغيلياً للناشرين لمساعدتهم على التكيّف مع النمو السريع لصناعة الكتب الرقمية، بحيث تصبح آلاف الكتب العربية متاحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في منصة واحدة توحّد ولأول مرة جميع الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية العربية في مكان واحد.