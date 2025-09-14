جلسة حوارية حول السيرة النبوية ضمن فعاليات «مهرجان البدر»

الفجيرة (وام)

شهد الأسبوع الأول من فعاليات مهرجان البدر بدورته الرابعة جلسة حوارية حول السيرة النبوية بعنوان «قبْضة في أثر الرسول»، تحدث فيها كلٌ من الدكتورة صهباء محمد بندق الكاتبة المصرية والباحثة في الدراسات الإسلامية، والدكتور اليمني أستاذ الأدب والنقد في كلية الإمام مالك بدبي فتحي الشرماني، وأدارها الدكتور محمد جمال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بمصر.

تناولت الجلسة السيرة النبوية الشريفة بأسلوب معاصر وشائق يواكب تطلعات الجيل الحالي ويحفّزه على التمسك بالأخلاق النبوية الرفيعة.

استعرض المتحدثان، خلال الجلسة، سبل الاستفادة من المناهج والنظريات الأدبية الحديثة في تقديم السيرة النبوية بشكل جاذب ومثمر، يعزز من تأثيرها في النفوس خاصة لدى الشباب والناشئة، وتناولا محطات مهمة من حياة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بدءاً من مرحلة ما قبل البعثة، مروراً ببعثته المباركة، ثم تأسيس الدولة الإسلامية الأولى، وبناء الصرح المدني في المدينة المنورة، وصولاً إلى امتداد الرسالة النبوية وانتشار نورها في أرجاء المعمورة كافة.

وأكد المتحدثان حرص الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، على التعايش السلمي، موضحين أن الإسلام في جوهره دين سلام ورحمة عكس ما يُشاع من اختزال الجهاد في الحرب والقتال، وركّزا على أهمية الاقتداء بسيرة النبي الكريم، واعتبرا أن كل إنسانٍ يمكنه أن يتلمّس قبضة من أثره الشريف، ويهتدي بها في حياته للوصول إلى أقرب صورة تمثل نور النبوة وأخلاقها.

وأشارا إلى أن مهرجان البدر يمثل رسالة حضارية وروحية مباركة، تفتح الطريق أمام الأجيال لتعلّم هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيدين بجهود إمارة الفجيرة في إطلاق هذه المبادرة الفريدة على مستوى العالم العربي والإسلامي.

فيما واصلت ورشة «البعد الثالث للحرف العربي» التي قدمها الخطاط الكويتي جاسم النصر الله في جزئها الثاني، تقديم معلومات ثرية اطلع من خلالها المشاركون على نتائج الأعمال التي أنجزت خلال اليوم الأول، وأضافوا إليها استخدام مادة «الريزن» في صب القوالب ضمن خطوات التطبيق العملي لإخراج الحرف العربي في صورة ثلاثية الأبعاد تجمع بين الطابع الجمالي والتقني.

شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذا الفن الإبداعي المتجدد.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، شهد ركن «متجر البدر» توقيع مجموعة من الإصدارات الخاصة بمنحة البدر والتي حظيت بدعم واهتمام كبيرين بعد فوزها في دورة العام قبل الماضي.

وجرى التوقيع، بحضور مؤلفي الإصدارات وجمع من الجمهور والمهتمين، ويأتي ذلك تقديراً لإبداع المؤلفين وتتويجاً لجهودهم في هذه المنحة الثقافية الرائدة.