التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تُطلق معرض «برج راشد الافتراضي»

جانب من المعرض (من المصدر)
16 سبتمبر 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق معرض «برج راشد الافتراضي»، وذلك إثر النجاحات التي حققها المعرض الذي نظمته الهيئة بدعم من «منصة سكة»، احتفاءً بالذكرى الـ 45 لافتتاح برج راشد، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ دبي المعماري والاجتماعي والاقتصادي، ليكون أول نسخة من «سلسلة دبي» التي تعدها الهيئة بهدف إبراز جوانب التميز والإبداع في إمارة دبي، وتسليط الضوء على قصصها المُلهمة بطرق مبتكرة. وتتيح النسخة الافتراضية للمعرض، التي أنجزتها الهيئة، للجمهور فرصة التجوّل بزاوية 360 درجة في أروقة المعرض، والاطلاع على إبداعات أكثر من 30 فناناً، معظمهم من الإماراتيين، إلى جانب فنانين عالميين قدّموا مجموعة واسعة من الأعمال الفنية.

