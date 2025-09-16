الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«ثقافة وفنون دبي» تختتم فعاليات مخيماتها الصيفية للأطفال

«ثقافة وفنون دبي» تختتم فعاليات مخيماتها الصيفية للأطفال
16 سبتمبر 2025 22:49

دبي (وام)
اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات مخيماتها الصيفية للأطفال، بعد أن استقطبت 758 طفلاً من الفئة العمرية بين 4 و14 عاماً في مختلف مواقعها.
وشهد مخيم مكتبات دبي العامة الصيفي، الذي أقيم تحت شعار «تراث وابتكار»، مشاركة واسعة من الأطفال، في مكتبات المنخول والطوار والصفا للفنون والتصميم والراشدية وأم سقيم وحتا العامة، إلى جانب مركز البرشاء المجتمعي ومجلس المزهر، حيث تعرفوا على تقنيات التصميم المستدام وإنشاء مدن ذكية بمواد قابلة لإعادة التدوير، والمشاركة في سباقات سيارات بالطاقة الشمسية وتصميم أزياء تراثية وتطوير روبوتات، وكتابة قصص بالذكاء الاصطناعي.
واختتم المخيم بمعارض تفاعلية لأعمال الأطفال، كما أتاح المخيم في متحف الشندغة للأطفال فرصة في عالم التراث والآثار تضمنت ورشاً حول النقوش الصخرية وصب المعادن وأدوات التنقيب، بما يرسخ فهمهم للهوية الوطنية بأسلوب ممتع وتفاعلي.
في مركز الجليلة لثقافة الطفل، جاء مخيم «عالم من الخيال» ليمنح الأطفال بيئة داعمة لتنمية قدراتهم الفنية والتعبيرية، بينما ساعد مخيم متحف الاتحاد الصيفي تحت شعار «المرشد الثقافي المعتمد» الأطفال على تطوير مهارات القيادة والتواصل، والتعرف على تاريخ الدولة وسيرة الآباء المؤسسين وإرثهم الثقافي، ليصبحوا سفراء للثقافة المحلية.

