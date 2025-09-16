«الشارقة للتراث» ينظم ورشة دولية حول صون المباني التاريخية

الشارقة (وام)

ينظم معهد الشارقة للتراث ورشةً دولية لبناء قدرات العاملين في مجال التراث العمراني، وذلك في قاعة «اليونسكو» بمقره تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء إلى جانب محاضرين من زنجبار.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد إن «تنظيم الورشة يأتي في سياق مسؤولية المعهد الثقافية والعلمية وانطلاقاً من رؤية الشارقة في مد جسور التعاون مع الأشقاء في العالم لتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجال التراث العمراني وصون الهوية التاريخية».

من جانبه، أكد المهندس سلطان الحمادي، مدير إدارة المشاريع والترميم والممتلكات بالمعهد، الحرص على أن تتضمن الورشة مزيجاً من التأصيل النظري والتطبيق العملي والزيارات الميدانية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع من قرب على التجارب الرائدة في صون المباني التاريخية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم في حماية التراث العمراني.