خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرار تشكل النجوم في درب التبانة

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن علماء الفلك صنعوا فيديو ثلاثي الأبعاد لحاضنات النجوم في درب التبانة يصل لمسافة أربعة آلاف سنة ضوئية.

ويستند النموذج إلى سنوات من الرصد من مركبة الفضاء جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأوضحت الوكالة أن صناعة خريطة لمناطق تشكل النجوم صعبة للغاية لأنها عادة ما تكون مخبأة خلف سحب سميكة من الغاز والغبار. وفي حين أن جايا لا يمكنها الرؤية مباشرة من خلال تلك السحب، فأنه بإمكانها قياس مقدار ضوء النجوم الذي يحجبه الغبار.

ومن هذا يستطيع العلماء بناء خرائط للغبار ثلاثية الأبعاد وتقدير مقدار الهيدروجين المؤين وهو مؤشر رئيسي على تشكيل النجوم النشطة. وتضم الخريطة الجديدة بيانات عن 44 مليون نجم بما في ذلك 87 نجما من نوع "أو" رصدتها جايا. وتبعث تلك النجوم اليافعة الضخمة المشعة للغاية ما يكفي من الإشعاع لتأين الهيدروجين المحيط. ودرست الكثير من التلسكوبات في السابق تلك المناطق ولكن لايزال الهيكل ثلاثي الأبعاد غير واضح حتى الآن.