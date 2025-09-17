«الشواحيف» تبدأ رحلة 2025 من رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

ينطلق يومي السبت والأحد المقبلين موسم الشواحيف 2025 من إمارة رأس الخيمة، في أجواء بحرية تراثية تعكس ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتجسّد عراقة الموروث البحري، الذي شكّل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ويقام السباق الافتتاحي برعاية استراتيجية من ماج القابضة، وبتنظيم نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ليكون بمثابة بداية لموسم مميّز من المنافسات التي ستتواصل في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة متسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، أن الجولة الافتتاحية لموسم الشواحيف تمثل مناسبة خاصة لما تحمله من رمزية تاريخية، وقال: «البحر كان وسيبقى جزءاً من حياة الإماراتيين، فهو مصدر رزق وإرث وحكاية أجداد عاشوا على أمواجه. ومن خلال هذه البطولة، نعيد إحياء ذلك الإرث في صورة عصرية تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي، ونرسّخ مكانة دولتنا كحاضنة للرياضات البحرية التراثية على مستوى الخليج».

وأضاف: انطلاقة الموسم من رأس الخيمة تمنح البطولة زخماً خاصاً، لما تحمله الإمارة من إرث بحري عريق وتاريخ طويل في ممارسات الصيد والرحلات البحرية. كما تمثل هذه الجولة بداية لسلسلة من المحطات التي ستحتضنها مختلف إمارات الدولة، لتتحول الشواطئ إلى مهرجانات بحرية تفتح المجال أمام الجمهور والعائلات للاطلاع على إرثنا العريق والاستمتاع بالأجواء التنافسية.

وأشار الشرياني إلى أن البطولة تستقطب اهتماماً خليجياً متزايداً، مؤكداً أن مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون في الجولات المقبلة تعزز من قيمة الحدث، وتجعله منصة رياضية وتراثية مشتركة تسهم في توطيد الروابط بين شعوب المنطقة.

وأوضح أن اتحاد الرياضات البحرية يولي أهمية كبيرة لتنظيم البطولة بما يليق بمكانة الدولة، من خلال توفير أعلى معايير السلامة، وتكامل الجانب التراثي مع التنظيم الحديث، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة وقدرتها على الجمع بين الماضي الأصيل والحاضر المشرق.