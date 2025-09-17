الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشواحيف» تبدأ رحلة 2025 من رأس الخيمة

«الشواحيف» تبدأ رحلة 2025 من رأس الخيمة
17 سبتمبر 2025 13:45

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
ينطلق يومي السبت والأحد المقبلين موسم الشواحيف 2025 من إمارة رأس الخيمة، في أجواء بحرية تراثية تعكس ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتجسّد عراقة الموروث البحري، الذي شكّل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ويقام السباق الافتتاحي برعاية استراتيجية من ماج القابضة، وبتنظيم نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ليكون بمثابة بداية لموسم مميّز من المنافسات التي ستتواصل في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة متسابقين من داخل الدولة وخارجها.
وأكد أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، أن الجولة الافتتاحية لموسم الشواحيف تمثل مناسبة خاصة لما تحمله من رمزية تاريخية، وقال: «البحر كان وسيبقى جزءاً من حياة الإماراتيين، فهو مصدر رزق وإرث وحكاية أجداد عاشوا على أمواجه. ومن خلال هذه البطولة، نعيد إحياء ذلك الإرث في صورة عصرية تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي، ونرسّخ مكانة دولتنا كحاضنة للرياضات البحرية التراثية على مستوى الخليج».
وأضاف: انطلاقة الموسم من رأس الخيمة تمنح البطولة زخماً خاصاً، لما تحمله الإمارة من إرث بحري عريق وتاريخ طويل في ممارسات الصيد والرحلات البحرية. كما تمثل هذه الجولة بداية لسلسلة من المحطات التي ستحتضنها مختلف إمارات الدولة، لتتحول الشواطئ إلى مهرجانات بحرية تفتح المجال أمام الجمهور والعائلات للاطلاع على إرثنا العريق والاستمتاع بالأجواء التنافسية.
وأشار الشرياني إلى أن البطولة تستقطب اهتماماً خليجياً متزايداً، مؤكداً أن مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون في الجولات المقبلة تعزز من قيمة الحدث، وتجعله منصة رياضية وتراثية مشتركة تسهم في توطيد الروابط بين شعوب المنطقة.
وأوضح أن اتحاد الرياضات البحرية يولي أهمية كبيرة لتنظيم البطولة بما يليق بمكانة الدولة، من خلال توفير أعلى معايير السلامة، وتكامل الجانب التراثي مع التنظيم الحديث، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة وقدرتها على الجمع بين الماضي الأصيل والحاضر المشرق.

أخبار ذات صلة
سباق العالية للبوانيش الشراعية ينطلق في أبوظبي الجمعة
حمد المطوع يصنع التاريخ في سباق عالمي للمحيطات
الشواحيف
بطولة الإمارات للقوارب الخشبية الشواحيف
السباقات البحرية
رأس الخيمة البحري
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©