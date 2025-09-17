«أبوظبي للغة العربية» يُصدر «ألف ليلة وليلة - مخطوط الأزهرية»

أبوظبي (الاتحاد) صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامج المنح البحثية، سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، كتاب «ألف ليلة وليلة - مخطوط الأزهرية»، دراسة وتحقيق الدكتور فرج قدري الفخراني، والدكتور نبيل حمدي الشاهد.

وجاء الإصدار ضمن فعاليات الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها المركز ليعكس أهمية القراءة في ترسيخ الوعي الثقافي لدى أبناء المجتمع، بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العام 2025 «عام المجتمع». يضمّ الكتاب تحقيقاً للجزأين الثالث والرابع من المخطوط، المحفوظ بالمكتبة المركزية في الأزهر الشريف بالقاهرة، والذي يعود إلى العام 1720.

ويُعدّ من أهم مخطوطات ألف ليلة وليلة، ليس فقط لاعتبار البعد الزمني لنسخ المخطوط والذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، بل أيضاً لتفرده في الخصائص اللغوية والسردية. واهتمت الدراسة بتنسيب قصص المخطوط إلى تصنيف عالمي للأنواع الأدبية، وحاولت ربط مخطوط الأزهرية بجذور نسخ الكتاب، وتنسيبه في سلسلة أنساب مخطوطات ألف ليلة وليلة، وقدّمت تلخيصاً غير مُخل بالحكايات، فضلاً عن تعريف بمواضع حكايات الأزهرية المتواترة في مصادر ألف ليلة وليلة المعروفة، وذلك من خلال جداول عالمية، وهي (أولريش مارزوف، وحسن الشامي، وبورتون)، ما يُعد مفتاحاً للدراسات المتعمقة لكل حكاية على حدة. ويتيح الكتاب للدارسين تطبيق مناهج الأدب الشعبي المختلفة على نصوص الحكايات، بالإضافة إلى تقديم دراسة في الخصائص السردية لحكايات المخطوط، وخصائص صائغ المخطوط ذاته، سواء كان راوياً أو ناسخاً أو الاثنين معاً. حافظ منهج التحقيق، الذي اتبعه الباحثان، على الصورة الأولى للكلمة كما أرادها الصائغ، وقدّما في الكتاب منهجاً تفصيلياً في نسخ المخطوط، قابلاً للتطبيق على مخطوطات مماثلة.

وقد أُلحق الكتاب بعدد من الملاحق للأعلام، والأماكن، والحكم، والأمثال، والأقوال المأثورة، وانتهى بمعجم مستقل للمفردات المتخصصة بالنص، ضمّ ألفاظاً عربية وغير عربية، مع ترتيب ألفبائي لغير المتداول منها. تكمن أهمية الكتاب في كونه تحقيقاً لنسخة من أقدم نسخ ألف ليلة وليلة، بما تتضمنه من خصائص السرد واللغة، وهو بذلك يفتح الباب للدراسات المقارنة في نسخ ألف ليلة وليلة، المحققة والمطبوعة.

ويُفسح المجال لدراسات متعمقة لتخريج أبيات الشعر المُتَضمَّنة في المخطوط. ويحفز على مشروعات نقدية لا تفرِّق بين النص الشعبي والنص الرسمي، وتهتم بالأشكال السردية التي هُمّشت أكاديمياً لعقود طويلة. الكتاب من تحقيق ودراسة د. فرج قدري الفخراني، أستاذ الأدب الشعبي، والعميد السابق للمعهد العالي للغات بأسوان، مصر، سابقاً. قدم ما يزيد على أربعين دراسة في مجالات الأدب الشعبي العربي والعبري،. ود. نبيل حمدي الشاهد، وهو أكاديمي متخصص في دراسة الأدب الشعبي. قدم مجموعة كبيرة من الدراسات، منها «سيرة الإسكندر ذي القرنين وما جرى له من العجايب»، الصادرة عام 2023 عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات.