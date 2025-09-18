تقنية مبتكرة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية

اكتشف علماء من سويسرا والولايات المتحدة طريقة جديدة تساعد على استعادة وظائف الدماغ بعد الإصابة بالسكتات الدماغية وفق ما أعلنته مجلة "Nature Communications".

وأشارت المجلة إلى أن علماء من جامعة كاليفورنيا وعدة جامعات في زيورخ، أجروا دراسة لمعرفة الأساليب الممكنة لاستعادة وظائف الدماغ بعد السكتات الدماغية، وتبين لهم أن زرع الخلايا الجذعية بعد أسبوع من الإصابة بالسكتة يحفّز نمو خلايا جديدة ويحسّن أداء المناطق المتضررة.

وخلال التجارب، أعاد العلماء برمجة خلايا دم بشرية وحوّلوها إلى خلايا جذعية عصبية، ثم حقنوها في المناطق المصابة بنقص التروية لدى فئران التجارب. وبعد خمسة أسابيع، لاحظوا انخفاض معدلات الالتهاب لدى الحيوانات، وزيادة قوة الأوعية الدموية في الدماغ، واستعادة الاتصالات بين الخلايا العصبية، إضافة إلى تراجع تسرب الدم عبر الحاجز الدموي الدماغي.

وأكثر ما لفت انتباه الباحثين أن الخلايا المزروعة تحوّلت في الغالب إلى خلايا عصبية مثبطة "GABAergic neurons"، وهي خلايا تساعد على استعادة وظائف الدماغ بعد السكتة الدماغية.

وباستخدام أنظمة التحليل الحاسوبي لدراسة آليات الحركة لدى الفئران، تم رصد تحسن ملحوظ في المشي واستعادة كاملة للمهارات الحركية الدقيقة.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن العديد من المرضى لا يتمكنون من الحصول على العلاج الطارئ للسكتة في الوقت المناسب، وأن هذه الطريقة قد تمثل فرصة جديدة للتعافي بالنسبة لهم.

وأكد الباحثون أنهم يواصلون أبحاثهم حاليا لدراسة التأثيرات طويلة الأمد للعلاج ، وإمكانية تكييف هذا النهج للتطبيق السريري على البشر.