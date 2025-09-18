الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» في متحف الفجيرة

محمد الشرقي خلال افتتاح المعرض وفي الصورة سعود الحوسني وكبار الحضور (وام)
19 سبتمبر 2025 01:36

الفجيرة (وام)

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: جذور راسخة في الإيمان»، الذي ينظمه متحف زايد الوطني بالتعاون مع متحف الفجيرة في مقرّه بالإمارة.
وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض، الذي يستعرض لمحات عن القصص الرئيسة التي يسردها متحف زايد الوطني حول تأسيس اتحاد الدولة، وتسليط الضوء على ملامح الحياة الاجتماعية التي أسهمت في بَلورة هويتها مبادئ الإسلام وتعاليمه، ودور السنوات الأولى في حياة الشيخ زايد في صقل شخصيته القيادية.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالدور الذي يؤديه متحف زايد الوطني في تكريم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والاحتفاء برؤيته المُلهمة التي تجسدت فيها قيم الإسلام، والوحدة الوطنية، والعطاء في بناء مسيرة اتحاد الوطن.
واطّلع سموه على أقسام المعرض الذي يضم معروضات لصور ومقاطع فيلمية أرشيفية، وقطعاً أثرية من متحف زايد الوطني ومتحف الفجيرة تحكي قصة انتشار الدين الإسلامي عبر سياقها التاريخي والجغرافي، ومواد بصرية وسمعية تفاعلية.
كما يحتوي المعرض على القسم الذي يعرض السنوات الأولى من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مدينة العين. ويهدف المعرض في سياقه، والذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، إلى استكشاف القيم الراسخة للإيمان بالدين الإسلامي ضمن التقاليد الإماراتية، انطلاقاً من شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى الصين.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يستقبل سفيري إستونيا وسويسرا
ولي عهد الفجيرة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «التربية والتعليم» و«الفجيرة للفنون القتالية»
محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
متحف زايد الوطني
