145 عملاً تحتفي بالخط العربي في «إبداعات كتاتيب»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت بيوت الخطاطين في ساحة الخط في قلب الشارقة، افتتاح الدورة الثامنة من معرض «إبداعات كتاتيب»، الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

حضر حفل الافتتاح عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود.محمد سالم الدوبي مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية، إضافة إلى القائمين على المعرض وجمهور من محبي الخط العربي.

ضمّت الدورة الثامنة 145عملاً خطياً لـ96 مشاركاً ومشاركة من منتسبي برنامج كتاتيب في مساجد الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى، ومنتسبات جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة، والجامعة القاسمية.

ومثّل هذا التنوع في المشاركات العديد من دول العالم مثل: سيريلانكا، وباكستان، والهند، وأوزبكستان، وغيرها من الدول. وشكّلت اللوحات طاقة حروفية جمالية زيّنت جدران البيوت، وعكست ثقافة بصرية لافتة لما فيها من انسياب في خطوط متنوعة مثل: الرقعة، والنسخ، الديواني، والزخرفة والتذهيب، والخط الرقمي، فيما حملت نصوصاً قرآنية وأدعية وعبارات إرشادية.

شهدت مسابقة «إبداعات كتاتيب» السنوية تكريم 29 فائزاً توزّعوا على النحو التالي: 12 فائزاً من فئة الرجال، و11 فائزاً من فئة السيدات، و6 فائزين من فئة الناشئة، إضافة إلى 5 طلاب من الجامعة القاسمية، في احتفاء يجسّد المكانة الرفيعة للخط العربي.

وقال محمد القصير إن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، للخط العربي تمثّل دعماً مهماً لهذا الفن العربي الإسلامي الأصيل، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تمتد لتشمل جميع الفئات العمرية من الرجال والسيدات إلى الشباب والناشئة، بما يرسّخ حضور الخط العربي بين كافة الأجيال، ويعكس الأهمية الجمالية التي يمثّلها الخط العربي بكافة أنواعه وأساليبه المتعددة.

وسلّم العويس والطريفي والقصير شهادات تقدير للفائزين في مسابقة المعرض، تشجيعاً لهم لمواصلة الجهود الإبداعية.