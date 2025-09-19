السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين

"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
19 سبتمبر 2025 15:26

افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين، اليوم، "البيت الإماراتي" الثقافي، عند موقع موتيانيو بسور الصين العظيم، ضمن الفعاليات المصاحبة لسباق زايد الخيري وماراثون هوايرو – سور الصين العظيم، الذي يقام لأول مرة في العاصمة الصينية بمشاركة واسعة من العدائين والهواة والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم "البيت الإماراتي" للزوار نافذة حضارية متكاملة للتعرف على الثقافة والتراث الإماراتي، من خلال أركان متنوعة تشمل الضيافة التقليدية وعروض الفنون الشعبية مثل العيالة، إضافة إلى الحرف اليدوية كالسدو والتلي وخوص النخيل. كما يتيح الجناح للزوار تذوق المأكولات الشعبية الإماراتية التي تعكس دفء الضيافة العربية.

و"البيت الإماراتي" هو برنامج ثقافي واسع تنظمه السفارة في بكين بالتزامن مع الماراثون، بهدف إبراز البعد الثقافي لدولة الإمارات وتعزيز الحضور الحضاري في أحد أبرز المواقع التاريخية في العالم.

وتحول الجناح إلى ملتقى للتفاعل حيث تفاعل الجمهور الصيني مع الموروث الثقافي الإماراتي، واطلعوا على تجارب فنية تراثية حية، بينما أبدى الزوار اهتماماً خاصاً بالتقاليد الإماراتية المرتبطة بالضيافة والفنون الشعبية.

ويجسد افتتاح "البيت الإماراتي" في سور الصين العظيم رسالة الإمارات القائمة على جعل الثقافة جسراً للتقارب بين الشعوب، ودمجها بالرياضة في حدث إنساني عالمي يعزز قيم الصحة والسلام والتسامح.

المصدر: وام
