د. عبدالله الغذامي يكتب: البساطة بوصفها قيمة إبداعية

تؤدي البساطة دوراً ثقافياً مفصلياً، فالنصوص التي نسميها بسيطة تحمل أعماقها البعيدة في مهارة التأثير ومهارة توصيل الفكرة، ويتضح ذلك بجلاء في النكتة، ولا بد للنكتة أن تكون بسيطةً ودقيقةً، وتنطوي على مستوى مضمر، لكنه إضمار من الدرجة المخاتلة، بحيث تعني غير صريح لفظها وتصل بسرعة لكل متحدثي اللغة، ويتعسر الأمر على من سمع النكتة من غير أهلها، إذ يغلب على المتعلم أن يتدرب على اللغة المؤسسية، فإذا تواجه مع عوالم اللغة البسيطة احتاج لشرح يعينه على فك بنية الخطاب، مما يكشف في هذه الحال أن البنية ليست بسيطةً إلا عند أهلها، وهي معقدة عند غيرهم (وفي اللهجات تأخذ أبعاداً محلية تخفى على غير أبناء البيئة)، وهذه سمة خطاب البساطة، وهي ميزته في الوقت ذاته من حيث المخاتلة والأسلوبية المختلفة، ومثل ذلك حال «ألف ليلة وليلة» التي نلحظ كيف شاغلت الدراسات والبحوث مع كل تطور للنظريات النقدية، وكلما ظهرت نظريةٌ جديدة جربت مهارتها مع نصوص البساطة كي تكشف عن خبايا نصوصية مرت تحت ستار البسيط، ولكن فيها عمقاً يشبه سكون البحر ومن تحته الهول والكنوز، وحين سمع الفرزدق أبياتاً لعمر بن ربيعة قال مقولته الشهيرة (هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار)، وابن أبي ربيعة هو الشاعر الذي حوّل اليومي والتلقائي ليكون شعراً تسير به القوافل وهو ما أبهر الفحل الشعري الذي ينحت من صخر، وهذا الناحت من الصخر يقابله جرير الذي يغرف من بحر، وبحر جرير مكنه من تحدي صخور الفرزدق، كما يفتت الماء الصخر. فالبساطة سرٌّ لغوي لا ندركه إلا برهافة ذوقية عميقة، والجاحظ كتب عن البخلاء وفتن بنكت الأعراب، ولم يرهن نفسه للمتن اللغوي الذي مهر فيه كذلك. ومع الزمن برز طه حسين، ونجيب محفوظ، وعلي الوردي، وعبد الكريم الجهيمان، والقصيبي بأساليبهم التي هي بسيطة ابتداءً، لكنها فاتنة وجذابة وعميقة كعمق وجه البحر الذي يتبدى رقراقاً ومغرياً لمن يجهله، لكن العارف به يعطيه حقه، ويعرف هوله المخبوء.

وكذلك فالنصوص البسيطة لها دورٌ ثقافي عظيم فهي التي أغرت بشراً لا يحصى، ولا ينقطع لكي يدخلوا في عادة القراءة، بينما كانت تسد نفوسهم نصوص الصخر التي تنفر أكثر مما تجذب.

وفي الفيزياء عم في كل الثقافات أنها علمٌ للخاصة، وأنها معقدةٌ وعصيةٌ على الفهم، إلى أن ظهر كتاب ستيفن هوكينج (التاريخ الموجز للزمن)، وانتشر الكتاب، وحقق أفضل المبيعات في لغته الأصل وفي كل لغة ترجم إليها، وجعل الفيزياء تدخل إلى كل العقول وتفهم وتستوعب، وهذه مهارة أسلوبية هي من أرقى مواهب الكتابة. وفي الفلسفة ظهر برتراند راسل، واستخدم لغة سلسة في تطويع الخطاب الفلسفي وكان لكتابه (تاريخ الفلسفة الغربية) دورٌ مفصلي في تعميم الفلسفة عالمياً، ولدى كل طلاب الفلسفة، ولا غنى لأحدٍ عنه بمن فيهم أساتذة الفلسفة وباحثوها مما كسر المعتاد عن جهامة الفلسفة. وقد صرح راسل في كتابه (مشكلات الفلسفة) أنه سيتجنب المعقد، وذلك لوعيه بوظيفة حيوية المعرفة، وأنها كائنٌ حي يتنفس هواء لا صخوراً.

ونشير لكتاب «الأغاني» الذي لا ينافسه عربياً إلا كتاب «ألف ليلة» في سلاسة اللغة، وفي بناء القول على الحكي والقصص والطرائف، وهو الكتاب الذي بسببه استغنى الصاحب بن عباد عن حمل ثلاثين جملاً من الكتب كان يأخذها معه في أسفاره، وحين وقعت يده على كتاب الأصفهاني ترك تلك الأحمال خلفه.

على أن النموذج الأسلوبي للبساطة يعتمد خصائص هي السلاسة والخفة التي تخفي عمقاً منطلقه المخاتلة الأسلوبية. وكذلك هي الفانتازيا والأسلوبيات التي ذكرنا أمثلتها، والجامع بينها كلها هو تقبل النص قبولاً جماهيرياً جاذباً في وقته، وخالداً في أثره، وفي تحولاته وتوالده في نصوص تظل تتجدد وتجدده معها.

وفي النهاية فللبساطة عمقها الخاص لمن أوتي موهبة فنها المحكم والدقيق والنافذ. منذ النماذج المبكرة لدى ابن المقفع وكليلة ودمنة إلى نماذج نعيشها اليوم بمهارات تتصل ولا تنقطع.



* كاتب ومفكر سعودي- أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض