الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم مبادرة مجتمعية لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار تعزيز مشاركته المجتمعية الفعّالة في عام المجتمع، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة مجتمعية بمناسبة العودة إلى المدارس، تضمنت تقديم الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من الهدايا التشجيعية للطلاب والطالبات من أصحاب الهمم.

وفي ختام المبادرة شكرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الأرشيف والمكتبة الوطنية على الدور المجتمعي الذي يؤديه، وعلى تعاونه في إسعاد أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم وتشجيعهم على أداء دورهم في تنمية المجتمع.

يذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، حيث أصدر للطلبة من ذوي التحديات البصرية، والذين يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخصات لأهم الكتب التي أصدرها، وفي إطار اهتمامه بهذه الفئة وفّر لهم أيضاً جهازاً خاصاً بقراءة لغة برايل.