التعليم والمعرفة

محاضرة تتناول مبادئ الفلسفة وأصولها في «بحر الثقافة»

صورة جماعية خلال المحاضرة (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:09

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظّمت مؤسسة «بحر الثقافة» أول أمس، جلسة للاستماع إلى محاضرة عن الفلسفة، ألقاها الدكتور سليمان الضاهر، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الجلسة الدكتورة شيخة الشامسي.
واستهلّ المحاضر حديثه عن مبادئ الفلسفة والأصول اليونانية بسؤال: «متى بدأت الفلسفة؟، وهل لها أصول شرقية؟»، مشيراً إلى حضارات الشرق القديم من الهندية والصينية وصولاً إلى الفرعونية وبلاد الرافدين، وأجاب أن الفلسفة معجزة يونانية بدأت في القرن السادس قبل الميلاد، وأن الفكر الفلسفي منتج عقلي، وله أصول في الفكر الشرقي القديم وكان له وعي مبكر في حضارات الشرق، مشيراً إلى التراث المصري في علم المصريات والأهرامات والكيمياء، وهذه كلها إشارات إلى أن الفراعنة كان لهم إلمام بالفلسفة.
وأوضح الدكتور الضاهر أن تاريخ الفكر لا يعرف عملية الانقطاع في مسيرته من الفلسفة إلى العلم، والفلسفة كتفكير عقلاني ونقدي نشأت من أصول شرقية، وأشار إلى أن العلاقة امتدّت طويلاً بين اليونانيين والفينيقيين، وحتى إن بعض الحروف اليونانية تشبه الحروف العربية، ثم جرى تحويلها، مؤكداً أن خط التواصل تصاعدي، ولا يوجد أي انقطاع في تاريخ الوعي.

