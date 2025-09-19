«الكتاب في عيون الأجيال» مناظرة ثقافية في «مكتبة محمد بن راشد»

دبي (الاتحاد)



نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مبادرة «ورقة وقلم» و«مدرسة السلام المجتمعية»، مناظرة ثقافية بعنوان «الكتاب في عيون الأجيال»، جمعت بين جيل الكتّاب والمهتمين بالكتاب الورقي مع طلاب المرحلة الثانوية، الذين يمثلون جيل القراءة الرقمية، في حوار فكري ثري أضاء على حاضر القراءة ومستقبلها.

وحظيت المناظرة بإقبال واسع من الجمهور، حيث طرح المشاركون من الطلاب أسئلة عميقة تعكس رؤاهم لعصر السرعة والتقنية.

واتفق المتحاورون على أن المستقبل لا يُبنى على صراعٍ بين الرقمي والورقي، بل على تكاملٍ ذكي يضمن استمرار شغف القراءة بجميع أشكالها، حيث يرى الشباب في التكنولوجيا أداةً فاعلة لتوسيع دائرة المعرفة وتسهيل الوصول إليها، بينما يشدد الكتّاب على أن الحفاظ على الكتاب الورقي ضرورةٌ لصون الهوية الثقافية والذاكرة الإنسانية، ولتعزيز تجربة القراءة كفعلٍ وجوديٍّ عميق.