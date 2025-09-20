الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق "ملتقى غينيا للشعر العربي" برعاية حاكم الشارقة

انطلاق "ملتقى غينيا للشعر العربي" برعاية حاكم الشارقة
20 سبتمبر 2025 16:14

انطلقت أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، فعاليات ملتقى الشعر العربي في جمهورية غينيا بدورته الرابعة والذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع كلية الآداب في جامعة سنفونيا في العاصمة الغينية كوناكري بمشاركة 15 شاعراً.

حضر الملتقى دانييل لاماه مدير جامعة الجنرال لانسانا كونتي في سنفونيا-غينيا و مومويا سيلا نائب مدير الجامعة المكلف بشؤون الدراسة والدكتور الحسين جالو أول حاصل على الدكتوراه في التعليم العربي بجمهورية غينيا وعثمان أحمد دوكوري رئيس مؤسسة خدمة المجتمع وعبد الله جابي الأمين العام للشؤون الدينية في بلدية سنفونيا وعدد كبير من جمهور الشعر العربي.

وأكد كبا عمران المنسق العام للملتقى عميد كلية الآداب وعلوم اللغة مدير برنامج دكتوراه اللغة والحضارة العربية في جامعة سنفونبا في غينيا على العلاقة المتينة بين الشعر العربي واللغة العربية مشيرا إلى أن الملتقى أفاد كثيراً الأنشطة الثقافية في غينيا وغرس في نفوس الطلبة محبة العلم والشعر العربي ونوه إلى أن العلماء والأئمة يستبشرون بمستقبل سعيد للتعليم العربي في غينيا.

وثمن دانييل لاماه جهود صاحب السمو حاكم الشارقة وإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة في دعم الملتقى ونشر اللغة العربية في أفريقيا مشيرا إلى أن الملتقى يحفز الشعراء الشباب على الإبداع ويثري طموحاتهم ويغرس محبة الشعر العربي في نفوسهم.

شهد الملتقى قراءات شعرية تناولت تجارب الشعراء وحياتهم وما يجول في طيات مشاعرهم من مدح وحنين وأحاسيس شجية.

المصدر: وام
غينيا
الشعر
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
