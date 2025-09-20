الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد المزروعي: أنا كائن يعيش في مطبخ الأدوات

جانب من معرض «الأعمى» لمحمد المزروعي (تصوير: علي عبيدو)
21 سبتمبر 2025 01:21

فاطمة عطفة

حين يكتب تتحول حروفه صوراً ولوحات، وحين يرسم تُصبح خطوط وضربات فرشاته لغة متعددة التأويل. الدخول إلى عالم الفنان والشاعر الإماراتي محمد المزروعي، محفوف بالتوتر والتساؤلات واصطياد المعاني البعيدة خلف كل عمل يقدمه، سردياً كان أو تشكيلياً. ولعل هذا ما يدفعه للقول في حديثه لـ «الاتحاد»: «تفكيري بشكل عام ينتمي للمدرسة التعبيرية، وهذا يمتد حتى على مستوى سلوكي الشخصي. ويلي ذلك اتّباع المنهج الإجرائي»، مبيناً أن من الممكن تلخيص ذلك بأنه طفل ممسوس وباحث عملي، يستغرق في أعماله ويودع فيها فكره ومشاعره.
بداية، سألنا المزروعي عن معرضه «الأعمى» الذي تم افتتاحه قبل أيام في جاليري «إياد قنازع» بأبوظبي، وفترة إقامته في القاهرة، فيجيب قائلاً: «الغياب والحضور ليسا مهنة، إنهما مجرد غطاء أو ملبس لفعل الحياة، وعليه فعدم الظهور لا يعني الاختفاء والعكس أيضاً»، مبيناً أن الجديد في التجربة زيادة التأمل والتقييم لما سبق. ثم يستدرك أنه يرسم ويكتب ويتابع حياته الإبداعية، وهو سعيد بمعرضه الجديد، كما أنه بصدد إنجاز كتاب مفاهيمي، وإضافة لذلك، لديه كتابان في طريقهما للنشر، أحدهما قصص قصيرة تعمل على إلغاء الزمن لدحض المكان وتوفير ذاكرة مريحة للإنسان، والثاني كتاب شعر عامية مصرية.

وحول ارتباطه بالمشهد الفني التشكيلي بالإمارات، ورؤيته لتطوره، يقول المزروعي: «كوني في مصر منذ فترة، فإن متابعتي محدودة على مستوى الأصدقاء القريبين، لكنني أتابع من خلال الإنترنت الأنشطة والفعاليات المتعددة، ومن المؤكد أن طفرة التطور في الفن التشكيلي في الإمارات تتجاوز أشكال وفنون الإبداع الأخرى»، معللاً ذلك بالبنية التحتية المتعددة والمتماسكة، مما يسهل الوقوع في الفخ الجميل للفن التشكيلي، والحافز يتجلى في الرعاية والمتاحف والاقتناءات والمعارض والمشاريع المشتركة، وهذا كله أدى إلى تطور الذائقة البصرية وجعلها وجوداً اجتماعياً تفاعلياً. 
وفيما يتعلق بواقع الحركة النقدية في مصر، يرى المزروعي أنها لا تواكب إنتاج الأعمال الفنية، لافتاً إلى أن النقد يظل متأخراً عن العملية الإبداعية في جميع الفنون. ويضيف: «الحركة الفنية المصرية قوية ومتطورة، ولها حضورها المتميز وجمهورها الواسع، سواء بماضيها الغني أو بالأجيال الجديدة التي تقدم أعمالاً جميلة ومتنوعة. أما فيما يتعلق بالمتابعات في الإعلام والنقد الفني، فالمسألة لا تبدو حاضرة بالقدر التفاعلي المطلوب، أي أنه لا يوجد مشاريع نظرية تتلقف هذا الإنتاج الفني الثري وصناعة قراءات فكرية تضاهيه وتطوره. لكن يبدو أن فكرة «المشروع» الثقافي أو الفكري ليس لها ضرورة مرئية في الوقت الحالي، مهما كانت الأسباب. توجد هناك مشروعات فردية بالطبع، لكنها إما قصيرة النفس، أو تائهة وسط الطبيعة الحالية للنظم الاجتماعية والتعليمية بالذات». 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
المأكولات الشعبية الإماراتية تجذب زوار في بكين

ويعود الشاعر والفنان المزروعي بحديثه إلى ذكريات عمله في المجمع الثقافي، قائلاً: «صار «المجمع الثقافي» جزءاً من الذاكرة الإماراتية، لِما أسس له من عمل تنموي ثقافي، وليس وحده بالطبع، فهناك الكثير من المؤسسات الثقافية التي انطلقت منذ الثمانينيات من القرن الماضي وكانت ماراثونية وعصامية في عملها. أما عني فقد كان عملي فيه، هو حياتي بالمعنى الحرفي. حتى عندما انتهى عملي بالمكان عانيت معاناة فراق الأحبة في الشِعر العذري».
وعن تراوح عمله بين الشعر والتشكيل، يقول المزروعي: «بالنسبة لي، علاقاتي مع تعدد أشكال الإبداع لا تختلف من سياق لآخر. بالطبع أعرف المدارس والأساليب وإمكانات التصرف والفروقات، فنقطة الانطلاق عندي اعتيادية وبإمكاني ترجمتها إلى قصة أو شعر أو رسم»، مؤكداً أنه كائن يعيش دائماً في مطبخ الأدوات. والشيء الأخير هو أنه يقوم بفلسفة المُنتَج والانحياز لرسالة أو نوع تعبيري ما، وهذا هو الذي يطلع عليه الآخر فيما بعد.

مصر
محمد المزروعي
الفنون التشكيلية
الإمارات
الفن التشكيلي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©