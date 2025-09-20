كُتَّاب وفنانون يحتفون بالقيم الإنسانية: الإبداع.. لغة التسامح والسلام

هزاع أبوالريش



السلام هو اللغة الإنسانية المشتركة التي تجمع القلوب والمشاعر، والتواصل الإنساني البنَّاء هو الجامع المشترك بين الناس في شتي بقاع الأرض، ولعل في الأدب والفن ما يعزز هذا الهدف الأصيل، إذ يستطيع المبدع في الأجناس الأدبية، والفنون التشكيلية، والمسرح والموسيقى، أن يعلي رسائل المحبة التي هي عضد السلام، من خلال تجارب إبداعية تلامس القلوب، وتغرس في النفوس معاني التعايش والتسامح، بصور جمالية ترتقي بالروابط بالإنسانية.

في هذا الاستطلاع، نرى ماذا يمكن أن يقدمه المبدع في تعظيم هذه القيمة الجامعة للمعاني السمحة، وكذلك نقف عند الرؤى الخاصة، التي يمكن طرحها في الأعمال الإبداعية سواء كانت أدباً أم تشكيلاً.





في البداية تقول الكاتبة والفنانة التشكيلية، سحر الزارعي: «من خلال تجربتي في الكتابة والنقد، ومن خلال متابعتي القريبة لمختلف أشكال الإبداع من أدب وفنون بصرية ومسرح، أدركت أن السلام ليس مجرد موضوع نتناوله أو نلوّن به أعمالنا، بل هو الأرضية التي تجعل الإبداع ممكناً بالأساس. في الكتابة مثلاً، حين أكتب من منطلق سلام داخلي».

وتضيف: «أجد أن النص يتحول إلى مساحة مفتوحة للحوار والتواصل، ويُتيح لي أن أعبِّر عن ذاتي دون أن ألغي الآخر. وفي النقد، حين أنطلق من هذه القيمة، يصبح دوري ليس فقط في قراءة النصوص، بل في تعزيز خطاب ثقافي يضع التلاقي والإنصات فوق الصراع والإقصاء. كذلك في الفنون البصرية من رسم وتصوير، لطالما رأيت كيف يتحول اللون والخط إلى لغة سلام، وكيف تعكس اللوحة أو الصورة قدرة الفنان على تجاوز الحدود الضيقة نحو أفق إنساني أوسع. حتى المسرح والموسيقى، عندما تُبنى على هذه القيمة، فإنها تفتح نافذة للتأمل في إنسانيتنا المشتركة، وتزرع في المتلقي شعوراً بأن التعايش ليس خياراً ثانوياً بل أساس الحياة».

وتؤكد الزارعي أن الإضافة التي يقدمها المبدع في ترسيخ مفهوم السلام تكمن في تحويله من مجرد شعار إلى تجربة حسيّة وجماليّة، نلمسها في النصوص، ونراها في اللوحات، ونسمعها في الألحان، السلام في الإبداع ليس فكرة مثالية بعيدة، بل ممارسة يومية تُعيد تشكيل وعينا وتمنحنا الأمل في مستقبل أكثر إنسانية.





قيمة ملهمة

ويؤكد الشاعر والملحن جسام محمد، أن السلام مسألة تُلهمنا لأن نقدم أعمالاً أكثر تألقاً وإبداعاً، وتفرداً، والسلام خاصة لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يشكل حضوراً بارزاً في داخلنا، وأصبحنا نستشعر به في ذواتنا، ومن ثم ينعكس على إبداعاتنا وما نقدمه للآخرين. فأينما نولي وجهنا نرى ملامح السلام ترتسم بأرقى صورها وأجمل حللها، وأبهى تفاصيلها التي تنسج شاعريتنا وتجعلنا نتألق بما نقدمه من منجز، وما يجعل هذا المنجز يلامس شغاف المشاعر، ويدوّزن قريحتها بشفافية المعنى، وعفوية الفكرة التي تخرج من القلب، وتسكن في قلوب الآخرين.





إبداع مختلف

ويوضح الممثل والمخرج المسرحي، عبدالله الحريبي، أن رسالة دولة الإمارات، هي التسامح والتعايش مع جميع شعوب العالم، حيث نجتمع تحت راية السلام، وهذا ما نسعى إليه من خلال أعمالنا المسرحية، وأخص بالذكر مسرح الطفل الذي يعتبر هو الأساس، والبذرة التي ستكبر مع الأيام وتصبح شجرة كبيرة، ظلالها تحمينا وتجمعنا مهما اختلفنا، فالسلام دائماً رسالة تجمعنا وتلهمنا لأن نبقى ونستمر ويكون إبداعنا مختلفاً.





قضية جامعة

وتبيّن الكاتبة والفنانة التشكيلية، خديجة الكندي، أن السلام بالنسبة للمبدع ليس مجرد حرية في التعبير وسلاسة في تقديم الفكرة، ولكن هي قضية ينادي بها وينشدها، وقد يكون السلام هو الهدف الأسمى الذي تبحث عنه الروح النقية، يبث من خلالها المبدع فنه وإبداعاته سواء كان على ورقة أو قلم أو بالرسم والألوان. وتضيف: «أما أنا بالنسبة لي، ككاتبة وفنانة تشكيلية، فأطمح كالجميع أن أبث روح السلام بأنواعه للعالم من خلال أعمالي وكتاباتي، فلا يوجد موضوع أسمى لتجتمع عليه كافة الإنسانية بجميع أعراقها واختلافاتها وتوجهاتها مثل السلام والتعايش».





طاقة إبداعية

وترى الكاتبة والفنانة التشكيلية نورة الطنيجي، «أن السلام هو الجوهر الذي تنبثق منه كل إبداعاتي، سواء في الكتابة الروائية أو في الرسم والفن التشكيلي. فالإبداع لا يزدهر في أجواء الصراع والضجيج، بل يحتاج إلى سكينة داخلية تُلهم المبدع ليُجسّد الخير والجمال». وتضيف: «أما في القصص الروائية التي أكتبها، حينما ينتصر الخير على الشر، فإن ذلك ليس مجرد حبكة أدبية، بل هو تجسيد لحضور السلام بين السطور، ودليل على قدرة الكلمة على أن تكون رسالة طمأنينة وأمل. وفي اللوحات، فإن الألوان ذاتها تحمل رمزية السلام، فهي تعكس الانسجام والتوازن بين المشاعر الإنسانية، وتُحوّل القلق إلى طمأنينة، والغموض إلى وضوح. السلام بالنسبة لي ليس مجرد فكرة، بل هو طاقة إبداعية تحرّك قلمي وريشتي معاً، وتفتح نوافذ جديدة للتأمل في إنسانيتنا المشتركة».





حجر الأساس

ويقول الكاتب والمؤلف المسرحي، سعيد الزعابي: «السلام هو حجر الأساس لأي عمل مسرحي أقدمه، فالمسرح انعكاس لروح الإنسان، ولا يمكن أن تزدهر هذه الروح في غياب الطمأنينة والسلام والأمل، من خلال أعمالي أحرص على أن أجعل السلام قيمة حاضرة، ليس فقط كموضوع درامي، بل كحالة وجدانية يعيشها الفنان مع المتلقي».





من جانبه، يقول الشاعر الدكتور طلال الجنيبي: «السلام هو هدنة الذات مع الذات، وهدنة الذات الآخر، هي حالة التوازن والسكون التي تعتري المبدع ليكون من خلالها قادراً على النظر بهدوء وسكينة واطمئنان على ما يدور حوله، ليعيد استكشاف الأمور عبر رؤية واضحة وشعور قادر على سبر أغوار التفاصيل، ذلك أن الهدوء والسكون والركود هي عناصر تشكل مفهوم السلام بجزئياته ولكنها تتجاوز إلى ترسيخ معنى أوسع وأشمل». ويضيف: «السلام في حقيقته هو دعوة للأمان ودعوة للاطمئنان ودعوة للمضي بهدوء لمعرفة مساحة التوازن الذي يحقق للمبدع رؤيته، وتنقل مفاهيمه عبر تلك الحالة المختلفة، لذلك هي موجودة في ثقافتنا وحاضرة في وجداننا وكذلك سلامنا وتحيّتنا لبعضنا البعض بشكل يومي مما يعزز في داخلنا غريزة التعايش السلمي الذي يشعرنا بالراحة الدائمة، وهذا ما تعكسه أغلب إبداعاتنا التي تكون عبارة عن نتاج ما بداخلنا كوننا مرآة تعكس أنفسنا للآخرين».

ويختتم الجنيبي قائلاً: «السلام محصلة لما يدور حولنا، وما يمكن أن ننظر إليه حتى نصل إلى تلك الحالة التي نستطيع أن نقول من خلالها أن السلام حاضر في كل ما نعيشه ونقدمه ونحيا به».