«مهرجان البدر».. موعد مع الضياء

محمد عبدالسميع



حين يكون العنوان عتبةً للنص، فإنّ جمالياته ومحتواه ستكون حاضرة في «مهرجان البدر»، الذي انطلق في الفجيرة، في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ويختتم في الخامس والعشرين منه، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم مركز الفجيرة الإبداعي، بالتعاون مع مدرسة الخط والزخرفة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وتتجلّى في المهرجان روعة الأفكار، وحُسن الاختيارات الفنية والأدبية، لكي نعود من هذه التظاهرة الرائعة في الاحتفاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأنا بعمق الفكرة وجماليات التعبير، بشقّيه الفني والأدبي، وما يدور بينهما من نشاطات معرفية وأعمال توضح فلسفة وقيم المهرجان، الذي انطلق في سياق الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.





أمّا ثيمة أو فكرة «البدر» كعنوان للمهرجان، فهي تعني الاكتمال، حيث يحمل القمر في اكتماله روعة هذه الفلسفة وجمالياتها التعبيرية، كمعنى أدبي ينسجم مع ما للبدر من حضور في الذاكرة والوجدان الإنساني وتأملات النفس. ويشتمل المهرجان على إصدارات قيّمة وحضور للفرق الفنية والطرب الراقي الاحترافي، وتقديم أفكار جديدة، مثل المقامات التاريخية، وقصائد نيّرة تحتفي باكتمال البدر، وورش فنية متنوعة ومفيدة في الخطوط العربية، وقراءات سردية وقصصية للأطفال ومهاراتهم في الخيال والرسم، وحضور لجماليات المسجد المطرّز، بالإضافة إلى حضور المنمنمات والتراث الفني والزخرفة الهندسية، فضلاً عن أوبريت درامي وإنشادي، فكأننا على موعد مع كلّ هذا الضياء الذي ينير على البشرية في هذا المهرجان.

وفي المهرجان، سنكون مع 15 كتاباً من الدورة الأولى لـ«منحة البدر»، تتنوع بين السيرة النبوية بقراءات معاصرة، والدواوين الشعرية في المديح النبوي وكتب الأطفال في السرد وكتب شعرية وجلسات حوارية، حيث تشي عناوين هذه الإصدارات بقمر الأنوار وعطر الياسمين وحكايات الشمس والقمر في رحاب النور وعالمية الرسالة والرحمة المزجاة للعالمين.



جائزة البدر

ويشتمل المهرجان أيضاً، على معرض جائزة البدر، كخلاصة للإبداع الفني والفكري الذي احتضنته جائزة البدر في دورتها الثالثة، ليضمّ نخبة من اللوحات الفنية المتميزة والأعمال الدولية، في إبداعات الخط العربي والمنمنمات، لفنانين عالميين، إضافةً إلى لوحات فنية وأعمال في الرسم والخط العربي أبدعها فنانون إماراتيون ومقيمون.

وفي المهرجان، سنكون مع «جائزه البردة»، التي أطلقتها وزارة الثقافة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وكرّمت من خلالها الكثير من الموهوبين من دول عالمية من الشعراء والفنانين والتشكيليين والخطاطين المتخصصين في الفنون الإسلامية، كمنصة إماراتيّة عالمية تهتم بالإبداع والحفاظ على التراث الفني للحضارة الإسلامية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش التي تقوم عليها عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الثقافة والإبداع. ويشارك في المهرجان العديد من الفرق الفنية العربية والعالمية، لتلبية ذائقة الجمهور واهتماماته. وإضافةً إلى ما سبق، سيكون للورش الفنية حضورها، لإكساب جمهور المهرجان مهارات في مواضيع متنوعة، كما في ورشة الخط الكوفي وارتباطه بعصور إسلامية سابقة، وقراءة الخط الكوفي المبكّر والخط الكوفي المشرقي والقيرواني، وورشة «البعد الثالث للحرف العربي»، في تنفيذ المجسمات وتجهيز القوالب لصناعة مجسمات بفن الخط العربي.





فعاليات متنوعة

أمّا الفعاليات الأدبية، فيثري المهرجان جمهوره في الجلسات الحوارية وقراءة السيرة النبوية، كما في «قبضة من أثر الرسول»، حيث يشارك في هذه الجلسة فائزون في منحة البدر في دورتها السابقة، نحو قراءة للتاريخ والحضارة الإسلامية، وسنكون أيضاً مع السرد القصصي للأطفال، من خلال عدد من الكتب المهمّة واللافتة في هذا المجال.



الشعر

أمّا الشعر، فيظلّ حاضراً في جملة المدائح النبوي، وكلّ هذا الثراء في الأنشطة والفعاليات، لا بدّ وأن يضاف إليها الأوبريت كغناء للذات المنسجمة مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي أوبريت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، سنحلّق بأسلوب درامي وإنشادي في لوحات مسرحية تمزج ما بين النصوص الأدبية والمؤثرات البصرية والإنشاد، بما يحمل ذلك من سرد وجداني وتاريخي لسيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام.