الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جولة ثقافية لـ «بيت الحكمة» في قطر

جانب من زيارة وفد بيت الحكمة للمؤسسات الثقافية في الدوحة (الصور من المصدر)
21 سبتمبر 2025 01:21

الشارقة (الاتحاد) 

زار وفد من بيت الحكمة في الشارقة، برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية، دولة قطر ضمن جولة ثقافية ومعرفية، شملت عدداً من المؤسسات الثقافية في الدوحة، من بينها متحف الفن الإسلامي، ومكتبة قطر الوطنية، ومعرض «الحكايات والموضة» الفني الذي يستضيفه مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا (M7).
وتأتي هذه الجولة في إطار مساعي بيت الحكمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الفاعلة في المشهد المعرفي العربي، عبر الحوارات المباشرة، واستكشاف البرامج المشتركة، والاطلاع على أحدث التجارب في إدارة المتاحف والمكتبات والمبادرات الثقافية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تبني وتشجيع الانفتاح على التجارب الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد: الطلبة سفراء للجامعة وللإمارات في الخارج
انطلاق «ملتقى غينيا للشعر العربي»

أكدت مروة العقروبي أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من بيت الحكمة بأهمية الثقافة كركيزة أساسية لبناء الجسور بين الأمم، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت: «زيارتنا إلى دولة قطر تعكس التزامنا بتعزيز التكامل العربي في مجالات المعرفة والفنون، وصياغة مشاريع مشتركة تجعل من الحوار الثقافي قوة مؤثرة في تشكيل المستقبل، ونحن ننظر إلى هذه الشراكات كاستثمار بعيد المدى في رأس المال البشري والإبداعي، وفرصة لتأكيد مكانة منطقتنا كمحرك فاعل في المشهد الثقافي العالمي».
استهل وفد «بيت الحكمة» جولته في العاصمة القطرية بزيارة متحف الفن الإسلامي، وشمل برنامج الزيارة مكتبة قطر الوطنية، كما زار وفد «بيت الحكمة» معرض «الحكايات والموضة».

بيت الحكمة
الشارقة
قطر
الدوحة
متحف الفن الإسلامي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©