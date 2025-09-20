جولة ثقافية لـ «بيت الحكمة» في قطر

الشارقة (الاتحاد)



زار وفد من بيت الحكمة في الشارقة، برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية، دولة قطر ضمن جولة ثقافية ومعرفية، شملت عدداً من المؤسسات الثقافية في الدوحة، من بينها متحف الفن الإسلامي، ومكتبة قطر الوطنية، ومعرض «الحكايات والموضة» الفني الذي يستضيفه مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا (M7).

وتأتي هذه الجولة في إطار مساعي بيت الحكمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الفاعلة في المشهد المعرفي العربي، عبر الحوارات المباشرة، واستكشاف البرامج المشتركة، والاطلاع على أحدث التجارب في إدارة المتاحف والمكتبات والمبادرات الثقافية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تبني وتشجيع الانفتاح على التجارب الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.





أكدت مروة العقروبي أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من بيت الحكمة بأهمية الثقافة كركيزة أساسية لبناء الجسور بين الأمم، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت: «زيارتنا إلى دولة قطر تعكس التزامنا بتعزيز التكامل العربي في مجالات المعرفة والفنون، وصياغة مشاريع مشتركة تجعل من الحوار الثقافي قوة مؤثرة في تشكيل المستقبل، ونحن ننظر إلى هذه الشراكات كاستثمار بعيد المدى في رأس المال البشري والإبداعي، وفرصة لتأكيد مكانة منطقتنا كمحرك فاعل في المشهد الثقافي العالمي».

