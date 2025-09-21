د. نزار قبيلات يكتب: «جمالية الإبداع الخطابي».. قوة ناعمة ملهمة

جمالية الإبداع الخطابي: قراءة تداولية في خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا عنوان كتاب الدكتورة عائشة الشامسي، الذي صدر في منشورات جامعة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» مؤخراً، والكتاب مقاربة نصية وفق مناهج ومدارس نقدية حديثة تناولت خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشقيه: المكتوب والملفوظ، فدرسته من نواحٍ عدة لا تقتصر على الجانب الجمالي للغة، بل وتتعداه نحو وظيفة اللغة في التأثير والإقناع والتضامن، وهو ديدن الدراسات الحديثة التي لم تعد تقف في تناولها عند المستوى الجمالي للغة، بل والتداولي الذي يُقصد به مدى اتساع هذا الخطاب في بلوغ سياقات متعددة من التلقي، ذلك بعد أن رصد الكتاب وبرهن على مستوى تأثيره البالغ وعلى بنياته الإقناعية وفق مجالات التواصل الإنساني وأغراضه.

فالكتاب يرصد كذلك الأمر استراتيجيات الخطاب عند صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي قُدمت تبعاً لأساليب خطابية تضامنية وتعزيزية محفّزة، ذلك لأن الخطاب عند سموه ينبع من الوجدان وليس من منبر السلطة، فمهما كانت المضامين والغايات والإشارات متعددة في متن الخطاب، إلا أن استراتيجياته ظلت حريصة على مكانة المتلقين وأغراضهم وفئاتهم، وذلك وفق مبدأ الخطاب التضامني الذي اعتمد في بنياته على حجج ترنو إلى استمالة القارئ أو المستمع والتأثير فيه، فآلياته اللغوية والحجاجية كانت تقصد أن تؤثر وتقنع وتقرّب ولم تكتفِ بصيغ الأمر والتوجيه والطلب... إذ الخطاب وفق المقاربات النصية الحديثة ينطلق بدايةً متبصراً أصغر بنية صوتية عند المرسل، وصولاً إلى محموله الدلالي الإجمالي، فقد كشف الكتاب تبعاً لفصوله الخمسة عن خطاب يحمل مدلولات متبصّرة وعميقة في الشؤون الوطنية والدولية، وذلك من خلال ما أبانته الدراسة هذه من امتلاك صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لكفايات لغوية وتداولية أصيلة، جعلت لخطابات سموه بصمة أسلوبية أساسها ركائز راسخة ومعروفة في فنّ الخطابة، إذ ترى في المخاطِب المقنع الخلقَ والتأدب والوجه الحسن، فقوة الخطاب وتأثيريّته هي نتاج تلك الركائز التي لا تعتمد على المهارة اللغوية والخطابية وحسب، والمتمثلة في إظهار التضامن والتقارب مع المخاطب، بل وفي جعل ما يقال فعلاً ممكناً وملموساً، ما حوّل الخطاب لاحقاً إلى قوة ناعمة وسياسة ملهمة لكافة الأطر الوطنية في دولة الإمارات.

يكمن عِماد الخطاب الإماراتي الصّلب في إنسانيته وفي محاولته الدائمة والجادة لإرساء كل القيم الإنسانية والمتمثلة في التسامح والتعايش والسلم... فقد أجادت الباحثة في سبر غور خطابات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مواضيع مختلفة المضمون والسياقات والمناسبات، وراحت في موضوعية علمية تُثبت مدى نجاعة هذا الخطاب لفظاً ومضموناً من خلال النماذج التي تناولتها في كتابها هذا، ولعل أبرز ما أبانته الباحثة هو أن خطابات سموه مستلهمة من الإرث العريق والأصيل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما جعل لهذه الخطابات ديمومة وحجة دامغة تدل على نجاعة هذا الإرث وتأثيره في الأجيال الإماراتية وفي الاتحاد ذلك البرهان الدامغ على نجاعة الخطاب الإماراتي منذ بواكيره الأولى، فتماسك الخطاب اليوم وانسجامه مع متلقيه ومع السياقات الدولية والمحلية هما ثمرة من ثمرات الاتحاد الإماراتي الراسخ، ودليل على منعته وكفايته التي منها نستلهم الروح الوطنية والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي.

* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية