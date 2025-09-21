الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دوائر النور» يحتفي بروائع الخط العربي المعاصر

محمد المر وبلال البدور والحضور يستمعون إلى شرح من الفنان تاج السر حسن (وام)
22 سبتمبر 2025 01:42

دبي (وام)

افتتحت مكتبة محمد بن راشد معرض «دوائر النور» الذي يحتفي بروائع الخط العربي المعاصر ويبرز جمالياته باعتباره أحد أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباطاً بالهوية الثقافية العربية، من خلال عرض مجموعة من اللوحات الخطية الاستثنائية للفنان والخطاط تاج السر حسن، أحد أبرز رواد الخط العربي في العالم العربي، حيث يستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الحالي في معرض الخور بالمكتبة.
وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن المعرض يمثل خطوة مهمة نحو إبراز مكانة الخط العربي كأحد ركائز التراث الثقافي العربي والإسلامي، ويجسد التزام المؤسسة بتوفير بيئة ملهمة تحتفي بالإبداع وتسلط الضوء على دوره كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن المعرض يشكّل منصة لإلهام الأجيال الجديدة من الفنانين والخطاطين والمبدعين وتشجيعهم على استكشاف آفاق جديدة لهذا الفن.
يقدم المعرض تجربة بصرية غنية عبر عرض 26 لوحة فنية تحتفي بعالم الحروف وتمزج بين الأصالة وروح التجديد، تتنوع بين التكوينات الدائرية المبتكرة والأشكال الهندسية المتجددة، مثل المربعات والمثلثات، إلى جانب لوحات مفتوحة تنبض بالحركة والحياة، وتبرز خطوطاً متنوعة مثل الثلث الجلي والديواني الجلي والنسخ والكوفي بأسلوب الفنان.
يضم المعرض لوحات لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأعمالاً تجسد قيماً إنسانية سامية وأخرى مستوحاة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما يعكس عمق الرسالة الروحانية والثقافية للخط العربي.
يشكل معرض «دوائر النور» محطة ملهمة لعشاق الخط العربي والفنون البصرية وفرصة لاكتشاف تجربة فنية تنبض بالهوية والإبداع، فيما تواصل مكتبة محمد بن راشد دورها الرائد في الحفاظ على الثقافة العربية ودعم المواهب وتعزيز اللغة العربية في مختلف مجالات الأدب والمعرفة والفنون.

أخبار ذات صلة
مهرجان البدر يواصل تألقه
شما بنت محمد بن خالد لـ «الاتحاد»: الاستدامة مشروع إنساني مشترك
مكتبة محمد بن راشد
اللغة العربية
الخط العربي
الثقافة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©