التعليم والمعرفة

ميسون صقر وعلي بن تميم يتصدران جائزة «البريكس» الدولية في الأدب

جائزة «البريكس» مبادرة ثقافية عابرة للحدود
22 سبتمبر 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس حضور الأدب الإماراتي والعربي في المشهد العالمي، أعلن مجلس أمناء جائزة البريكس الدولية للأدب عن القائمة الطويلة لدورتها الحالية، والتي ضمت 27 اسماً من أبرز الكتاب والمفكرين في دول المجموعة، من بينهم وجوه بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتصدر المشهد الأدبي من الإمارات كل من الكاتبة ميسون صقر، المعروفة بأعمالها الروائية والشعرية المتجددة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أحد أبرز الأسماء في صناعة المشهد الثقافي العربي، إضافة إلى الكاتبة ريم الكمالي التي تمثل جيل الكتابة السردية الحديثة. 
وعربياً من مصر، جاءت أسماء لامعة، مثل إبراهيم عبدالمجيد، وسلوى بكر، وفتحي إمبابي، بما يؤكد الحضور العربي القوي في المنافسة.
القائمة ضمت أيضاً نخبة من كتاب العالم، من روسيا: أليكسي فارلاموف، أندريه غيلاسيموف، ودميتري دانيلوف، ومن البرازيل: آنا ماريا غونسالفيس، وباتريسيا ميلو وريكاردو ألييشو، ومن الهند: جاي فاسافادا، والدكتور راجان كومار، وسونو سيني، ومن الصين: ما بويون وأي يي، إلى جانب أسماء من جنوب أفريقيا، إثيوبيا، إيران وإندونيسيا، لتجسد الجائزة منصة للتنوع الثقافي العالمي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون روبل روسي، إضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير، في رسالة تؤكد مكانة الأدب كجسر إنساني للتواصل، وكقوة ناعمة تعزز قيم التضامن والسلام والرحمة بين الشعوب.
وبحسب آلية الجائزة، تختار كل دولة من دول «البريكس» ثلاثة مؤلفين مرشحين، لتُعلن القائمة الطويلة في سبتمبر الجاري من البرازيل، بينما ستُكشف القائمة القصيرة في 14 أكتوبر المقبل بمدينة شنغهاي، قبل أن يُعلن عن الفائز النهائي في حفل ختامي بالعاصمة الروسية موسكو.
الجائزة التي تترسخ يوماً بعد يوم كمبادرة ثقافية عابرة للحدود، تمثل محطة جديدة لإبراز الإبداع العربي في المحافل الدولية، وتؤكد أن الأدب لا يزال أداة حية لتقريب الأمم وإعادة صياغة المشهد الثقافي العالمي.

