التعليم والمعرفة

مهرجان البدر يواصل تألقه الفني والثقافي

مهرجان البدر يواصل تألقه الفني والثقافي
22 سبتمبر 2025 00:38

الفجيرة (وام)
يواصل مهرجان البدر فعالياته الثقافية والفنية وسط أجواء مفعمة بالإبداع والتنوع، حيث شهد جمهور المهرجان في أمسية الجمعة عرضاً موسيقياً رائعاً قدّمته أوركسترا أمستردام الأندلسية، في ليلة طربية تألقت فيها النغمات الأندلسية بألوانها المختلفة ومقاماتها المتعددة، مقدّمة توليفة فنية راقية أبهرت الحاضرين.
أما أمسية السبت، فقد كانت ليلة استثنائية بكل المقاييس، حيث استضاف مسرح البدر عرض أوبريت «معجزات الرسول ﷺ»، الذي أعيد تقديمه بناءً على طلب وإلحاح الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه في عرضه الأول.
وتألق في الأوبريت طلاب مدارس الفجيرة، إلى جانب فرقة مالد الفجيرة، مقدمين لوحات فنية مؤثرة تستعرض أبرز معجزات النبي محمد ﷺ، بأسلوب مسرحي وإنشادي مؤثر.
وجاء هذا العمل المميز بإخراج وتنفيذ كل من إبراهيم القحومي، وسعيد سليمان، وحمد الظنحاني، وتحت إشراف مركز دبا للفنون والثقافة والمسرح، ما أضفى عليه جودة فنية وتنظيمية عالية.
وتواصلت الأجواء الروحانية بعد الأوبريت بحفل إنشادي مميز قدّمته فِرقة «أهل الزمان» القادمة من زنجبار، حيث أبدعت الفرقة في أداء مجموعة من القصائد والأناشيد الدينية المستلهمة من تراث المديح النبوي، بأسلوب شرق أفريقي فريد لامس القلوب وأثرى وجدان الحاضرين.
بهذه الأمسيات، يتواصل مهرجان البدر في نشر الثقافة والجمال الروحاني الإسلامي في أبهى صورهما.

