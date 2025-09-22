الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أبحاث جديدة تكشف الوجه الخفي للبلاستيك.. خطر صامت على الأطفال

أبحاث جديدة تكشف الوجه الخفي للبلاستيك.. خطر صامت على الأطفال
22 سبتمبر 2025 07:39

كشف تحليل لمئات الدراسات الحديثة نشر اليوم الاثنين، في مجلة "ذا لانسيت لصحة الطفل والمراهقين"،  أن  التعرض المبكر لمواد كيميائية موجودة في البلاستيك يمكن أن  تشكل مخاطر صحية بالغة على الأطفال تستمر لفترة ما بعد مرحلة البلوغ.

وركزت المراجعة، التي وجدت أن الأطفال يواجهون خطراً بالغاً من البلاستيك الموجود في البيئة، على ثلاث فئات من تلك المواد في البلاستيك، ألا وهي: الفثالات، التي تجعل البلاستيك مرناً، والبيسفينولات، التي توفر القوة، ومواد البولي فلورو ألكايل، التي تجعل المواد مقاومة للحرارة وطاردة للماء.

وتوجد هذه المواد الكيميائية في منتجات الاستخدام اليومي مثل مواد تغليف الطعام، ومستحضرات التجميل،  حسبما أفاد  المؤلف الرئيسي ليوناردو تراساندي، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب "إن واي يو جروسمان" في نيويورك.

وعلى سبيل المثال، فإن تسخين البلاستيك في الميكروويف يمكن أن يطلق مايكروبلاستيكات وجسيمات نانوية، التي يمكن أن يتم ابتلاعها بعد ذلك.

المصدر: وكالات
البلاستيك
الأطفال
