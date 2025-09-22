اليوم.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك الأثرية

تتعامد شمس الظهيرة اليوم الاثنين، على معابد الكرنك الأثرية في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، وذلك في مناسبة يوم الإعتدال الخريفي.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، إن أشعة الشمس ستتعامد لتضيىء الغرف المقدسة بمعبد الملك رمسيس الثالث، ومعبد المعبود بتاح، إيذانا ببداية فصل الخريف.

وأضاف "أبوزيد"، إن سقوط أشعة شمس الظهيرة على الغرف بالمعبدين يتم بزاوية محددة ودقيقة لتتوافق مع بداية الإعتدال الخريفي، في تأكيد الأهمية الفلكية لمجموعة معابد الكرنك، وارتباط عمارتها بدورة الأجرام السماوية، والتأكيد - كذلك - على أن معابد الكرنك كانت من أهم المراصد الفلكية في العالم القديم.



وأشار رئيس الجمعية، إلى أن طيبة القديمة -مدينة الأقصر حالياً- كانت من أوائل المدن التي اهتمت بالعلوم الفلكية قديماً، وكان بها عدد من المراصد الفلكية التي استخدمها قدماء المصريين لمعرفة أسرار السماء.