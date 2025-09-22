الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق الدورة 12 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 26 الجاري

جانب من المؤتمر الصحفي
22 سبتمبر 2025 18:15

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق في المركز الثقافي بمدينة كلباء من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تحدثت مريم المعيني رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، عن أهمية الدورة الثانية عشرة للمهرجان وعنايتها ككل الدورات السابقة، بالمواهب المسرحية الشابة، مؤكدةً أنّ مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة هو مثالٌ حيٌّ للطاقات المسرحية الواعدة.
وأشارت المعيني إلى دورة «عناصر العرض المسرحي»، التي تقام في إطار المهرجان، للتعرف على أصول ومبادئ المسرح، بإشراف نخبة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات المسرحيّة.
وقالت إنّ الدورة الثانية عشرة شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركة في المهرجان، معربةً عن تقديرها للجنة الإشراف على هذه الدورة، وهم: الممثل الكويتي د.خالد أمين، والمسرحي د.عبد المجيد هواس، والمخرج د.جمال ياقوت، وكذلك مشرفي المحاضرات: إبراهيم عون، وماجد المعيني، وفيصل جواد.
ولفتت المعيني إلى الورش التدريبية والرؤى الفكرية والنقدية للعروض، بما يجعل من المهرجان صورة مشعة للمشهد الثقافي في مدينة كلباء.
وفي كلمتها، أكدت علياء الزعابي منسق عام المهرجان، أهميه مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، كفضاء إبداعي لاحتضان المواهب الشابة في تجاربهم الأولى في التمثيل والإخراج، واستثمار طاقاتهم الفنية، باعتبار المهرجان مختبراً سنوياً للتعبير عن المواهب واستكشاف القدرات، لافتةً إلى 11 دورة ماضية للمهرجان أسهمت في إثراء المشهد المسرحي في المنطقة الشرقية، ورفد الحركة المسرحية بدماء جديدة.
وأشارت الزعابي إلى 14 عرضاً مختاراً من أصل 34 عرضاً مسرحياً، ذاكرةً أسماء لجنة اختيار العروض، والمكونة من: الفنان الإماراتي حسن رجب، والكاتب السوري لؤي شانا، والناقد المصري خالد رسلان.
كما أعلنت الزعابي الأعمال المشاركة وهي: الحافلة (فاخر أبو زهير)، أنت لستَ جاراً (حميد محمد عبدالله)، قطة تحت المطر (جورج كابي عفيصة)، سوء فهم (هبة ديب)، ميدان العقاب (هاكوب عيد)، المستشفى (أمل حسن)، الراحل العزيز (عائشة علي القصاب)، مساء الخير (جاسم التميمي)، ضريران (ندى حاتم ندا)، الموت (جاسم سامي غريب)، حكاية دمية (محمد العبيدلي)، من غير يقين (فيصل موسى).
وعرّفت الزعابي بأعضاء لجنة التحكيم وهم: مهندس الديكور الإماراتي وليد عمران، والمخرج والكاتب السوري د.ثامر العربيد، والممثلة والناقدة المسرحيه إيناس عزت، والمخرج والممثل المغربي هشام شكيب، والممثل المسرح الإماراتي عبدالله الخديم.
كما أشارت الزعابي إلى مشاركة الجمهور في التحكيم من خلال الجائزة اليومية لأفضل ممثل.
وتحدثت الزعابي عن تكريم دورة المهرجان الحاليّة للفنان عبدالحميد البلوشي، تكريماً لمسيرته الفنية، ملقيةً الضوء على الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة بعنوان «المسرحيات القصيرة وتطوير المهارات الإخراجية»، والذي يعقد جلساته في جمعية كلباء للفنون الشعبية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في المسرح من العالم العربي.
كما يستضيف المهرجان ملتقى الشارقة الحادي عشر للبحث المسرحي، بمشاركة باحثين من مصر والمغرب وتونس والعراق.

