«رحلات ومشاهدات محمد المر».. نافذة على العالم

محمد عبدالسميع (الشارقة)

في معرض خاص استعرض مقتنيات معالي محمد المر، الشخصية الفخرية المكرمة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي الدورة الـ 25، وتحت عنوان «رحلات ومشاهدات محمد المر»، سلّط «ملتقى الراوي» الضوء على مجموعة من الصور واللوحات التي وثّقت رحلات المر عبر العديد من دول العالم، مستعرضاً مشاهداته وانطباعاته عن الثقافات والمجتمعات التي زارها.

جاء المعرض تتويجاً لمسيرة حافلة للمر، امتدت لعقود، جاب خلالها بقاع العالم، محولاً شغفه بالترحال والاكتشاف إلى إرث توثيقي غني.

ضم المعرض مجموعة نادرة ومختارة من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسته خلال رحلاته إلى عشرات الدول عبر القارات، لا سيما تلك التي وثقها في كتبه الشهيرة، مثل «حول العالم في 22 يوماً» و«زنجبار الجميلة» و«مدغشقر.. سواحل وقوارب».

فتحت الصور المعروضة نافذة حية ومباشرة على التراث الثقافي المادي وغير المادي للشعوب التي زارها، فمن خلال اللقطات، يمكن للزائر التعرف على تفاصيل الحياة اليومية، والعمارة التقليدية، والأزياء الشعبية، والحرف اليدوية، والطقوس الاجتماعية في مجتمعات متنوعة، من أدغال أفريقيا إلى جزر المحيط الهادئ، مروراً بمدن آسيا القديمة.

وقد جسّدت الصور روح المغامرة والفضول المعرفي الذي طبع مسيرة المر، وهو ما انعكس على شكل تفاعل لافت من الجمهور مع مضامين المعرض، الذي نجح في تجسيد شعار الملتقى «حكايات الرحالة»، من خلال توثيق تجارب السفر والترحال والتراث الثقافي. كما شكل مساحة ثقافية تفاعلية جمعت بين الرواة والباحثين والزوار، مما عزز الحوار الثقافي والمعرفي، ووفّر فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب إبداعية غنية ومتنوعة.

وأعرب الجمهور عن إعجابه بالمعرض، الذي قدّم فرصة نادرة للاطلاع على عوالم بعيدة من خلال عين رحّالة شغوف، كما مثّل مصدر إلهام للأجيال الشابة لتعزيز قيم الانفتاح على الآخر، والاستفادة من المعارف الإنسانية المتنوعة، حيث يمثّل أدب الرحلات تراثاً عريقاً في الثقافة العربية، ومصدراً غنياً لمعرفة الآخر واكتشافه، وهو ما عكسه المعرض الذي طاف بالجمهور في تراث عديد الشعوب وتاريخهم البحري والبري والجبلي.

ويتسق المعرض مع جهود ملتقى الراوي للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، حيث قدّم صورة حية عن إسهامات الشخصيات الثقافية الإماراتية وإرثهم الغني.