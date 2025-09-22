«17 ساعة» لمسرح الشارقة الوطني تحصد جائزتين في «مهرجان الإسكندرية»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

فازت مسرحية «17 ساعة» لمسرح الشارقة الوطني بجائزتين وشهادة تقديرية، في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، الذي أُقيم في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الثقافة المصرية.

أُقيم حفل ختام المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بحضور كل من وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفنان أحمد السقا.

ومسرحية «17 ساعة» مقتبسة من نص «تخريف ثنائي» للكاتب الروماني-الفرنسي يوجين يونسكو، وقد أعدها وأخرجها المخرج عبد الله محمد، وأداء نصر الدين عبيدي ودلال شرايبي.

ويُصوّر العمل بأسلوب كاريكاتيري الخلافات المستمرة بين زوجين تزوجا منذ سبع عشرة ساعة فقط، حيث تدور نقاشاتهم حول تفاصيل هامشية، مثل السكر، والملح، والعسل. يكشف هذا الصراع الداخلي عن مدى جهلهما بالحروب المدمرة التي تدور في محيطهما.

قُدّم العرض على مسرح الليسيه مساء الأربعاء الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، وفاز بجائزة أفضل ديكور «ماجد المازمي»، وجائزة أفضل ممثلة دور أول «دلال شرايبي»، وشهادة تقديرية للممثل نصر الدين عبيدي.

وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان محمد هنيدي، وترأست لجنة التحكيم المخرجة والممثلة الأميركية مونيكا هنكن، وضمت في عضويتها كلاً من: المخرج والفنان المصري تامر كرم، والفنان المصري إبراهيم السمان، والممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده، والمخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار، والفنانة المصرية نادين عادل «مقررة اللجنة».