افتتاح معرض «روائع في الفن» برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

شهدت إمارة رأس الخيمة افتتاح معرض فني بعنوان «روائع في الفن» بصالة ديزاين غاليري بحضور محمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الأميري برأس الخيمة، والمهندس طارق إبراهيم السلمان، مؤسس الصالة ونخبة من عشاق الفنون وجمع من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

‎يقدم المعرض للجمهور تجربة فنية استثنائية عبر عرض أعمال تاريخية وأيقونية لفنانين عالميين بارزين مثل بابلو بيكاسو، خوان ميرو، فرناندو أورينا ريب، سليم الدباغ، كاريل آبل، إلى جانب أعمال من العالم العربي وغرب آسيا وأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا والشتات الأفريقي.

يشرف على تنسيق المعرض المهندس طارق إبراهيم السلمان، وحكيم الحاج اللذان قدّما رؤية قيّمة عبر اختيار 36 عملاً فنياً من بين أكثر من 2000 عمل ليشكل المعرض رحلة بصرية تحتفي بالإبداع، والتاريخ، والرؤى المشرقة التي تلهم الأجيال الجديدة من الفنانين.

يهدف المعرض إلى إلهام المواهب الناشئة وتعزيز الحوار الإبداعي داخل مجتمع رأس الخيمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً متناميا للثقافة والفنون.