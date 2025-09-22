«يوم المجتمع».. مساحة إبداعية وتجربة فنية مُلهمة بمركز الجليلة

دبي (وام)

ينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي يوم 27 سبتمبر الجاري فعالية «يوم المجتمع» التي تقدم للجمهور مجموعة واسعة من التجارب الإبداعية وورش العمل التفاعلية المجانية، في إطار سعي «الهيئة» إلى تمكين الأطفال والشباب من استكشاف الفنون والموسيقى والمسرح، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

يشهد الحدث 21 ورشة تفاعلية تستهدف العائلات والأطفال ومحبي الفن، وتتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم في المسرح والغناء والتمثيل والرسم وصناعة الدمى، وتصميم الأزياء، والإلقاء على خشبة المسرح.

شعار مركز الجليلة لثقافة الطفل

وتوفر الفعالية للزوار تجارب عملية في تشكيل الطين وصناعة الخزف باستخدام عجلة الخزف والتقنيات اليدوية، إلى جانب التعرف على جماليات الموسيقى والإيقاعات والعزف على الآلات المختلفة.

تتضمن أجندة «يوم المجتمع» جلسة مخصصة للوعي الإبداعي تسلط الضوء على العلاج بالفنون وأثر الممارسات الإبداعية في تحقيق التوازن النفسي وتعزيز الوعي الذاتي، إلى جانب أنشطة ممتعة للأطفال مثل صب الألوان والألعاب التفاعلية وورش الطهي.. ويُختتم اليوم بمشاركة الجمهور في إنجاز «جدارية المجتمع» التي تعكس روح التعاون والإبداع.