الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهرجان البدر يحتفي في يومه الـ12 بالقيم النبوية ويوعي بالفنون البصرية

مهرجان البدر يحتفي في يومه الـ12 بالقيم النبوية ويوعي بالفنون البصرية
23 سبتمبر 2025 16:31

تواصلت في اليوم الثاني عشر لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البدر الورش التفاعلية، التي تجمع بين الفن والمعرفة عبر ورشتين، احتضنهما مركز الفجيرة الإبداعي أمس وعبّر من خلالهما الأطفال والمهتمون عن حبهم للإبداع وقيم الجمال. ففي ورشة «إبداعات في حب النور المبين» قدّمت الفنانة والكاتبة الإماراتية فاطمة العامري تجربة تربوية مبتكرة للأطفال، جمعت بين القيم النبوية والفن التفاعلي، عبر خريطة مليئة بالتحديات المستوحاة من أخلاق النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- استهدفت من خلالها ترسيخ محبته -صلى الله عليه وسلم- في نفوس الأطفال بأسلوب إبداعي معاصر وبسيط. اعتمدت الورشة على فكرة «الخريطة التفاعلية» وخاض الأطفال خلالها سلسلة من التحديات موزعة على أربع محطات، تمحوّرت حول فضائل دعا إليها النبي مثل الرحمة، والرفق بالحيوان، والحفاظ على الأذكار، والمواظبة على الصلوات، ومثّلت كل محطة تجربةً يتحدى فيها الطفل زميله، ليكتسب قيماً أخلاقية وسلوكيات نبوية بأسلوبٍ مرح وتعليمي. وركّزت فكرة الورشة على استدامة الأثر إذ تُنقل الخريطة من طفل لآخر، في سلسلة متواصلة من التفاعل الإبداعي، لتصل إلى أكبر عدد من الأطفال بطريقة تلقائية.

وأبدع المشاركون من طلاب وطالبات مدارس إمارة الفجيرة بإضافة تحديات جديدة بأنفسهم، كالمواظبة على صلاة الضحى وذكر الله، مما عكس عمق تفاعلهم مع مضمون الورشة وأثرها الإيجابي. بينما أتاحت ورشة «الطباعة الزرقاء» التي قدّمها المصور الفوتوغرافي المصري محمد عبدالوهاب للمشاركين تجربة تقنية فنية قديمة بأسلوب معاصر، يجمع بين الفن والعلم لاقت تفاعلاً كبيراً، وأثارت فضول المشاركين لاكتشاف المزيد من أسرار التصوير الكلاسيكي. وقدّم عبد الوهاب خلال الورشة شرحاً عملياً لتكوين هذه الطباعة، التي تُعد من أقدم تقنيات الطباعة الفوتوغرافية موضّحاً أنها تعود أصولها إلى عام 1841 وتعتمد على استخدام أملاح الحديد الحساسة للضوء.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة

وقام المشاركون بطلاء ورق الرسم بمحلول خاص من أملاح الحديد، ثم وضعوا عليه عناصر مثل أوراق الشجر وأفلام فوتوغرافية قديمة، وعرضوا الورق بعد ذلك لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، قبل أن يُغسل بالماء ليظهر الشكل النهائي للطباعة بلونٍ أزرق مميز. ويقدّم مهرجان البدر في دورته الرابعة بالتعاون مع وزارة الثقافة سلسلة من الورش الفنية المتنوعة على مدار الأسبوع الثاني، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات مدارس إمارة الفجيرة بهدف تعزيز ارتباط النشء بالفنون والثقافة الإسلامية وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تجارب تفاعلية ملهمة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©