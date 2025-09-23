الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تُطلق مشروع «حاضنة البحث العلمي»

من الدورات التدريبية (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:06

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مكتبات الشارقة العامة، بالتعاون مع جامعات الشارقة وكلباء وخورفكان، مشروع «حاضنة البحث العلمي»، وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة السابعة من معرض التخصصات الجامعي.  
وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في هيئة الشارقة للكتاب: «من خلال مشروع «حاضنة البحث العلمي» نفتح أمام طلاب المدارس الثانوية فرصة مبكرة للتعرف على هذه البيئة، والتدرب على أدوات البحث الأكاديمي في مكانه الطبيعي، بما يُعزز ثقتهم بأنفسهم ويؤهلهم للمستقبل الجامعي والمهني بثبات».
 وتشهد مكتبة كلباء العامة ومكتبة خورفكان العامة على مدى خمسة أسابيع متتالية برنامجاً تدريبياً متدرجاً، حيث انطلقت أولى الورش بعنوان اكتشاف البحث العلمي.
كما أقيمت ورشة البحث الذكي، وورشة ثالثة بعنوان المنهجيات والأخلاقيات.

