الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مهرجان البدر» يحتفي بالقيم النبوية ويوعي بالفنون البصرية

من فعاليات ورش المهرجان (وام)
24 سبتمبر 2025 02:06

الفجيرة (وام)

تواصلت في اليوم الثاني عشر لفعاليات الدورة الرابعة لـ«مهرجان البدر» الورش التفاعلية التي تجمع بين الفن والمعرفة، عبر ورشتين احتضنهما مركز الفجيرة الإبداعي، أمس الأول، وعبّر من خلالهما الأطفال والمهتمون عن حبهم للإبداع وقيم الجمال.
ففي ورشة «إبداعات في حب النور المبين»، قدّمت الفنانة والكاتبة الإماراتية فاطمة العامري تجربة تربوية مبتكرة للأطفال جمعت بين القيم النبوية والفن التفاعلي، عبر خريطة مليئة بالتحديات المستوحاة من أخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، استهدفت من خلالها ترسيخ محبته في نفوس الأطفال بأسلوب إبداعي معاصر وبسيط. واعتمدت الورشة على فكرة «الخريطة التفاعلية»، وخاض الأطفال خلالها سلسلة من التحديات موزعة على أربع محطات، تمحورت حول فضائل دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وركّزت فكرة الورشة على استدامة الأثر، إذ تُنقل الخريطة من طفل لآخر، في سلسلة متواصلة من التفاعل الإبداعي، لتصل إلى أكبر عدد من الأطفال بطريقة تلقائية.
 بينما أتاحت ورشة «الطباعة الزرقاء» التي قدّمها المصور الفوتوغرافي المصري محمد عبد الوهاب للمشاركين تجربة تقنية فنية قديمة بأسلوب معاصر يجمع بين الفن والعلم. وقدّم عبد الوهاب خلال الورشة شرحاً عملياً لتكوين هذه الطباعة التي تُعد من أقدم تقنيات الطباعة الفوتوغرافية.

أخبار ذات صلة
«الملتقى الأدبي» يناقش رواية «السنوات» لآني إرنو
«منار أبوظبي» يحتفي بالفن والضوء في قلب الطبيعة
مهرجان البدر
النبي صلى الله عليه وسلم
الثقافة
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
الفن
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©