«مهرجان البدر» يحتفي بالقيم النبوية ويوعي بالفنون البصرية

الفجيرة (وام)



تواصلت في اليوم الثاني عشر لفعاليات الدورة الرابعة لـ«مهرجان البدر» الورش التفاعلية التي تجمع بين الفن والمعرفة، عبر ورشتين احتضنهما مركز الفجيرة الإبداعي، أمس الأول، وعبّر من خلالهما الأطفال والمهتمون عن حبهم للإبداع وقيم الجمال.

ففي ورشة «إبداعات في حب النور المبين»، قدّمت الفنانة والكاتبة الإماراتية فاطمة العامري تجربة تربوية مبتكرة للأطفال جمعت بين القيم النبوية والفن التفاعلي، عبر خريطة مليئة بالتحديات المستوحاة من أخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، استهدفت من خلالها ترسيخ محبته في نفوس الأطفال بأسلوب إبداعي معاصر وبسيط. واعتمدت الورشة على فكرة «الخريطة التفاعلية»، وخاض الأطفال خلالها سلسلة من التحديات موزعة على أربع محطات، تمحورت حول فضائل دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وركّزت فكرة الورشة على استدامة الأثر، إذ تُنقل الخريطة من طفل لآخر، في سلسلة متواصلة من التفاعل الإبداعي، لتصل إلى أكبر عدد من الأطفال بطريقة تلقائية.

بينما أتاحت ورشة «الطباعة الزرقاء» التي قدّمها المصور الفوتوغرافي المصري محمد عبد الوهاب للمشاركين تجربة تقنية فنية قديمة بأسلوب معاصر يجمع بين الفن والعلم. وقدّم عبد الوهاب خلال الورشة شرحاً عملياً لتكوين هذه الطباعة التي تُعد من أقدم تقنيات الطباعة الفوتوغرافية.