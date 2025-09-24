"واتساب" يطرح ميزة ترجمة الرسائل

أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة مباشرة من داخل التطبيق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز التواصل بين أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين، عند استقبال رسالة بلغة مختلفة، النقر مطولًا على الرسالة واختيار "ترجمة". بعدها يمكن تحديد اللغة المصدر أو اللغة المستهدفة، كما يمكن تنزيل حزمة اللغة لاستخدامها لاحقًا دون اتصال بالإنترنت. وتتوفر هذه الخدمة في المحادثات الفردية، المجموعات، وكذلك تحديثات القنوات.





على هواتف أندرويد، يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل الترجمة التلقائية لسلسلة محادثة كاملة، بحيث تُترجم جميع الرسائل الواردة تلقائيًا إلى اللغة المفضلة للمستخدم، مما يسهل متابعة المحادثات بلغات متعددة دون الحاجة للترجمة اليدوية في كل مرة.





أكدت واتساب أن الترجمة تتم بالكامل على جهاز المستخدم، مما يعني أن الشركة لا يمكنها الاطلاع على محتوى الرسائل أو ترجمتها، وبالتالي تظل الرسائل مشفّرة وآمنة كما هو الحال مع باقي ميزات التطبيق.

وقالت واتساب في منشور على مدونة الشركة: "مع أكثر من 3 مليارات مستخدم في أكثر من 180 دولة، نعمل دائمًا على إبقاء المستخدمين على اتصال، مهما كانت مواقعهم الجغرافية. لكننا ندرك أن اللغة قد تكون في بعض الأحيان عائقًا للتعبير والتواصل. لذلك نحن متحمسون لتقديم ميزة ترجمة الرسائل في واتساب، لتسهيل التواصل بين مختلف اللغات".





تأتي هذه الميزة بعد أشهر قليلة من إطلاق شركة أبل لخدمة الترجمة الحية في تطبيق الرسائل الخاص بها، في إشارة إلى التوجه المتزايد لدى شركات التكنولوجيا نحو كسر الحواجز اللغوية داخل تطبيقات المراسلة.

بدأت ميزة ترجمة الرسائل بالوصول تدريجيًا إلى مستخدمي أندرويد وآيفون اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وتتوفر للمستخدمين على أندرويد الترجمة في ست لغات فقط، هي الإنجليزية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، الروسية، والعربية.





أما مستخدمو آيفون فيمكنهم الترجمة من وإلى مجموعة أوسع من اللغات، تشمل العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، اليابانية، الصينية، التركية، الأوكرانية، والفيتنامية، وغيرها.

ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد إطلاق ميزة الترجمة لنسخة الويب أو تطبيقاتها على نظامي ويندوز وماك، ما يترك المستخدمين في انتظار التحديثات القادمة لتوسيع نطاق الخدمة.