«أبوظبي للغة العربية» يصدر «شرح ديوان الحماسة» لأبي تمام

أبوظبي (الاتحاد)



أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات المخصصة لنشر الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية، كتاب «شرح ديوان الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي- أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني- الرواية الأندلسية»، تحقيق ودراسة الدكتور أحمد محمد عطية.

يقدم الكتاب تحقيقاً ودراسة لشرح جديد لحماسة أبي تمام، يختلف عن رواية أبي منصور الجواليقي المشهورة للديوان. يحمل الشرح الجديد عنوان سِفر فيه جميع أشعار الحماسة لأبي تمام، شرح أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني العدوي، المتوفى «43 هـ» وتوجد نسخة فريدة منه تحت رقم 289 في مكتبة الإسكوريال في إسبانيا.

تعود قيمة هذه الرواية التي يحققها الكتاب، إلى كونها أقرب ما تكون إلى أبي المطرف الأنطاكي، الذي روى مباشرة ديوان الحماسة عن أبي تمام. كما أن الشرح الذي وضعه أبو الفتوح الجرجاني يُعد بداية سلسلة مهمة من الشروح الأندلسية لحماسة أبي تمام اعتمدت رواية تختلف عن رواية المشارقة للديوان، مما يضيف للباحثين وقراء الشعر معرفة أعمق بهذه المختارات الرائدة.

تضمّن الكتاب تقديماً ودراسة عن مؤلف الكتاب «أبو الفتوح ثابت بن محمد العدوي الجرجاني»، تناول فيها الباحث اسمه ونسبه ومكانته العلمية ومصادر ترجمته وأخباره، كما تضمّن دراسةً عن نسخة الكتاب الخطية وصف خلالها النسخة الخطية، وتناول إشكالية العنوان الذي ذهب إلى أنه قد يكون من صنع أحد النساخ. كما خصص الباحث فصلاً لاستعراض منهج تحقيق المخطوط الذي استدعى لكونه تحقيقاً على نسخة فريدة، أن يقوم على معالجة النص المخطوط وتحقيقه في ضوء ما مصادر النص المختلفة. ثم توالت الأبواب العشرة التي نثر عليها أبو تمام كتابه «ديوان الحماسة»، وهي: باب الحماسة، باب المراثي، باب الأدب، باب النسيب، باب الهجاء، باب المديح والأضياف، باب الصفات، باب السير والنعاس، باب المُلح، باب مذمة النساء.

ويشتهر ديوان الحماسة لأبي تمام، بكونه مجموعة شعرية فريدة جمعت أروع ما قيل في الشعر العربي.



تعريف

الدكتور أحمد محمد عطية، باحث وروائي مصري، من مواليد العام 1979. حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، في العام 2016. متخصص في علوم التراث العربي بمركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية. له إنتاج غزير بين روايات، ومؤلفات بحثية.