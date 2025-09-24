الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ولي عهد الفجيرة: توفير بيئة داعمة للإبداع الفني والثقافي

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه ناصر الطائي وهيّاف ياسين (وام)
25 سبتمبر 2025 01:27

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، على هامش «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، كلاً من: الدكتور ناصر بن حمد الطائي، الباحث والمؤلف الموسيقي، المستشار في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عُمان، والدكتور هيّاف ياسين، دكتور في علوم الموسيقى، أخصائي في علوم التربية الموسيقية.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الفنون والموسيقى بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية للمجتمعات، وأداة محورية في النمو الحضاري والتواصل الثقافي بين الشعوب.
كما نوّه سموّه بالاهتمام الذي توليه إمارة الفجيرة بالقطاع الثقافي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، عبر العمل في المشاريع والمبادرات التي تُعزّز من مكانة الفنون، وتوفر بيئة داعمة للإبداع الفني والثقافي بأشكاله المختلفة.
وجرى خلال اللقاء، حديث حول أهمية التعليم الموسيقي، ودور المؤسسات الأكاديمية والثقافية في نشر الوعي الفني وتوثيق الإرث الموسيقي العربي، إلى جانب مناقشة واقع الموسيقى في العالم العربي اليوم، وآفاق تطويرها وربطها بقضايا المجتمع المعاصر.
وتوجّه الدكتور ناصر الطائي، والدكتور هيّاف ياسين، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل للمبادرات الثقافية، وأشادا بدور مجلس «محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم جلسات معرفية، تسهم في إثراء الوعي العام، وتسليط الضوء على قضايا فنية وفكرية ذات بُعد إنساني وثقافي.

الحضور
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.

