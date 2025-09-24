اختتام جولة مقابلات لجنة تحكيم «شاعر المليون» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» مقابلات الشعراء في أبوظبي، وذلك ضمن جولات الموسم الثاني عشر الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد».

وشهدت جولة أبوظبي الخامسة والأخيرة، التي أقيمت على مسرح شاطئ الراحة يومي 22 و23 سبتمبر، حضور 104 شعراء، بينهم 6 شاعرات، قدِموا من 17 دولة.

وشهدت الجولة حضوراً لافتاً ومتألقاً من الشعراء وبمستويات مميزة، إذ حرصوا على المثابرة والسعي للتميز، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم كان ضمن المشاركين في المواسم السابقة للبرنامج.

وقدم المشاركون نصوصاً شعرية مميزة، تمكن خلالها ثلاثة شعراء من الحصول على البطاقة الذهبية التي أهلتهم مباشرة إلى مرحلة المئة، تمهيداً لاختيار قائمة الـ48 الذين سيواصلون مشوار المنافسة في الحلقات المباشرة.

وبإضافة الشعراء الذين شاركوا من البحرين وتونس، ارتفع عدد جنسيات الشعراء الذين قابلتهم اللجنة على امتداد الجولات إلى 19 جنسية، حيث بلغ إجمالي المشاركين ما يزيد على 959 شاعراً، بينهم 20 شاعرة ونال 15 شاعراً منهم البطاقات الذهبية.

واستقطبت جولة الرياض 473 شاعراً، والكويت 192 شاعراً، فيما شهدت عمان مشاركة 110 شعراء، ومسقط 80 شاعراً، وصولاً إلى الجولة الختامية في أبوظبي.

وتستعد لجنة التحكيم لعقد اجتماعاتها الخاصة باختيار قائمة المائة شاعر، الذين سيخضعون لاختبارات تحريرية وشفوية شاملة، ليتأهل منهم 48 شاعراً إلى الحلقات المباشرة التي تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في أكتوبر المقبل، حيث ستتواصل المنافسة على لقب «شاعر المليون» وحمْل البيرق والفوز بالجوائز القيمة المخصصة للمراكز الأولى.