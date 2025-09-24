الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

فنانون عالميون ينضمون إلى برنامج «تنوير»

فنانون عالميون ينضمون إلى برنامج «تنوير»
24 سبتمبر 2025 22:53

الشارقة (وام)

أعلن مهرجان «تنوير» انضمام نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين إلى نسخته الثانية التي ستقام خلال الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر المقبل.
ومن أبرز الأسماء المنضمة حديثاً إلى قائمة المشاركين: عازفة السيتار والملحنة العالمية أنوشكا شانكار، وعازف الطنبور والكمنجة والسيتار سهراب بورناظري، والمغنية والموسيقية العالمية سحر بروجردي، الذين سيحيون العديد من الأمسيات ضمن المهرجان الذي يقام في صحراء مليحة.
ويمثل المسرح الرئيسي القلب النابض للمهرجان، حيث يستضيف عروضاً لفنانين عالميين تلهم الحاضرين من مختلف الثقافات والأجيال.
ويشمل المهرجان عدداً من المنصات منها «القبة»، التي صممت كمساحة للمعرفة والتجارب الغامرة، ومنصة «شجرة الحياة» التي تحتفي بالتقاليد العالمية من خلال عروض تجسد التبادل الثقافي.
ولا يقتصر المهرجان على الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والورش، بل يتيح للزوار استكشاف معارض الحرف اليدوية والتركيبات الفنية البصرية وتجارب الطعام، والأنشطة التي تبرز الغنى الطبيعي والثقافي لصحراء مليحة.

