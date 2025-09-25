الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
صدام جديد بين أبل والاتحاد الأوروبي

صدام جديد بين أبل والاتحاد الأوروبي
25 سبتمبر 2025 12:10

حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير (قانون الأسواق الرقمية) على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.

وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.

وقالت أبل في بيان "يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أبل
