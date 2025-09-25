العاصفة الاستوائية "راجاسا" تتجه نحو فيتنام

اتجهت العاصفة الاستوائية راجاسا، التي ضعفت قليلاً، باتجاه الغرب اليوم الخميس، بطول الساحل الجنوبي للصين نحو فيتنام، بعدما غمرت مياه الفيضان الشوارع والمنازل في مقاطعة قوانجدونج، كما تم تسجيل سقوط وفيات بتايوان والفلبين في وقت سابق من الأسبوع. وخلفت العاصفة أضراراً في مدينة يانججيانج بمقاطعة قوانجدونج . وذكرت صحيفة "يانججيانج ديلي" أن فرق الإنقاذ استخدمت الحفارات لرفع الأشجار المتساقطة، وعملت على فتح الطرق المسدودة. وتعرض ما يقرب من نصف مليون منزل لانقطاع التيار الكهربائي، ولايزال أكثر من ثلث هذه المنازل بدون كهرباء حتى صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وانقطعت الاتصالات مع السكان في بعض الجزر بمدينة جيانجمن، بحسب ما أوردته صحيفة "ساذرن ويكلي".